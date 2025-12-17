رئيس نادي سلتيك يستقيل بسبب «الإساءات والتهديدات»!



لندن (أ ف ب)



يغادر رئيس نادي سلتيك الأسكتلندي، بيتر لوويل، منصبه مع نهاية العام، وفق ما أعلنه، عازياً السبب إلى مستويات «غير مقبولة» من «الإساءات والتهديدات».

وعانى سلتيك، أعرق الأندية الأسكتلندية في كرة القدم، موسماً صعباً حتى الآن، سواء داخل الملعب أو خارجه، حيث وجّه المشجعون انتقادات حادة لمجلس الإدارة بسبب ما يرونه ضعفاً في الاستثمارات لتعزيز صفوف الفريق.

انضم لوويل إلى نادي سلتيك مديراً تنفيذياً في عام 2003، وشغل هذا المنصب حتى عام 2021.

وعاد لوويل، البالغ من العمر 66 عاماً، لتولي منصب رئيس غير تنفيذي للنادي في عام 2023.

وقال لوويل في بيان عاطفي نشر على الموقع الرسمي للنادي «بحزن أعلن قراري بالاستقالة من منصب الرئيس».

وأضاف «أعتقد أن 18 عاماً قضيتها مديراً تنفيذياً وثلاثة أعوام رئيساً أظهرت قدرتي على مواجهة التحديات والتغلب عليها في العديد من الجوانب، لكن الإساءات والتهديدات من بعض المصادر ازدادت وأصبحت الآن غير مقبولة».

وتابع «لقد أصابت عائلتي بالإحباط والقلق، في هذه المرحلة من حياتي، لا أحتاج إلى ذلك، لا أستطيع قبول هذا، ولذلك أغادر النادي الذي أحببته طوال حياتي».

وسيتولى المدير غير التنفيذي براين ويلسون منصب الرئيس الموقت للنادي اعتبارا من 31 الجاري، وحتى تعيين رئيس دائم.

فاز سلتيك بـ13 لقباً من آخر 14 موسماً في الدوري الأسكتلندي، لكنه شهد تراجعاً كبيراً في مستواه هذا الموسم، إذ ودع مسابقة دوري أبطال أوروبا من التصفيات على يد كايرات ألماتي الكازاخستاني، قبل أن يغادر المدرب الإيرلندي براندن رودجرز منصبه في أكتوبر عقب انهيار علاقته بإدارة النادي.