الخميس 18 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

سان جيرمان بطل «كأس إنتركونتيننتال»

سان جيرمان بطل «كأس إنتركونتيننتال»
18 ديسمبر 2025 00:03

الدوحة (أ ف ب)


تصدى الحارس الروسي ماتفي سافونوف لـ4 ركلات ترجيحية، ليمنح باريس سان جيرمان، بطل أوروبا، شرف أن يُصبح أول فريق فرنسي يُحرز لقب كأس القارات للأندية لكرة القدم «كأس إنتركونتيننتال»، بفوزه على فلامنجو البرازيلي بطل أميركا الجنوبية 2-1، بعد التعادل 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي، على استاد أحمد بن علي في الدوحة.
وسجل الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا هدف سان جيرمان (38)، والإيطالي المولود في البرازيل جورجينيو هدف فلامنجو (62 من ضربة جزاء)، قبل أن يصد سافونوف أربع ركلات، ويمنح فريق العاصمة اللقب.

أخبار ذات صلة
الأرجنتين تعود إلى ملعب لوسيل لمواجهة إسبانيا
عاجل.. إلغاء مباراة الإمارات والسعودية في «كأس العرب»

وهذا سادس لقب يحرزه سان جيرمان في عام 2025، بعد دوري أبطال أوروبا، الدوري، والكأس، وكأس الأبطال الفرنسية، والكأس السوبر الأوروبية.
صحيح أن سان جيرمان، ليس الفريق الفرنسي الأول الذي يحرز دوري أبطال أوروبا، إذ سبقه إلى ذلك غريمه مارسيليا عام 1993، لكن النادي المتوسطي حُرِمَ من خوض كأس القارات بسبب فضيحة التلاعب بنتائج المباريات.
في المقابل، أخفق فلامنجو، بطل 1981، في إنهاء سيطرة أوروبية على المسابقة بكافة أشكالها وصيغها، ومنح أميركا الجنوبية لقبها الأول منذ 2012، عندما تُوج مواطنه كورنثيانزعلى حساب تشيلسي الإنجليزي.

 

كأس القارات
كأس الإنتركونتيننتال
قطر
دوري أبطال أوروبا
الشامبيونزليج
فرنسا
البرازيل
باريس سان جيرمان
فلامنجو
آخر الأخبار
رسوم وكلاء اللاعبين تصل إلى مستويات قياسية في عام 2025
الرياضة
رسوم وكلاء اللاعبين تصل إلى مستويات قياسية في عام 2025
اليوم 21:47
تحطم طائرة أثناء الهبوط في مطار أميركي
الأخبار العالمية
حريق جراء تحطم طائرة أثناء هبوطها في مطار أميركي
اليوم 21:41
مدرب وستهام يرفض الحديث عن رحيل فولكروج
الرياضة
مدرب وستهام يرفض الحديث عن رحيل فولكروج
اليوم 21:29
مياه الأمطار تحاصر خيام النازحين في قطاع غزة
الأخبار العالمية
الولايات المتحدة وقطر ومصر وتركيا تناقش الوضع في غزة
اليوم 21:20
59 جريحاً في اشتباكات نهائي كأس كولومبيا!
الرياضة
59 جريحاً في اشتباكات نهائي كأس كولومبيا!
اليوم 21:07
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©