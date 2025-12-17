سان جيرمان بطل «كأس إنتركونتيننتال»

الدوحة (أ ف ب)



تصدى الحارس الروسي ماتفي سافونوف لـ4 ركلات ترجيحية، ليمنح باريس سان جيرمان، بطل أوروبا، شرف أن يُصبح أول فريق فرنسي يُحرز لقب كأس القارات للأندية لكرة القدم «كأس إنتركونتيننتال»، بفوزه على فلامنجو البرازيلي بطل أميركا الجنوبية 2-1، بعد التعادل 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي، على استاد أحمد بن علي في الدوحة.

وسجل الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا هدف سان جيرمان (38)، والإيطالي المولود في البرازيل جورجينيو هدف فلامنجو (62 من ضربة جزاء)، قبل أن يصد سافونوف أربع ركلات، ويمنح فريق العاصمة اللقب.

وهذا سادس لقب يحرزه سان جيرمان في عام 2025، بعد دوري أبطال أوروبا، الدوري، والكأس، وكأس الأبطال الفرنسية، والكأس السوبر الأوروبية.

صحيح أن سان جيرمان، ليس الفريق الفرنسي الأول الذي يحرز دوري أبطال أوروبا، إذ سبقه إلى ذلك غريمه مارسيليا عام 1993، لكن النادي المتوسطي حُرِمَ من خوض كأس القارات بسبب فضيحة التلاعب بنتائج المباريات.

في المقابل، أخفق فلامنجو، بطل 1981، في إنهاء سيطرة أوروبية على المسابقة بكافة أشكالها وصيغها، ومنح أميركا الجنوبية لقبها الأول منذ 2012، عندما تُوج مواطنه كورنثيانزعلى حساب تشيلسي الإنجليزي.