«أمم أفريقيا 2025».. «البريميرليج» يخسر 793 مليون يورو

معتز الشامي (أبوظبي)

بينما يستعد مدربو الدوري الإنجليزي الممتاز بهدوء لاضطرابات بطولة كأس الأمم الأفريقية التي ستقام في منتصف الموسم، بدأت تتضح للتو الآثار المالية لهذه البطولة.

ومع انطلاق نسخة 2025 في المغرب في 21 ديسمبر، يواجه العديد من الأندية احتمال خسارة ليس فقط لاعبين أساسيين، بل جزء كبير من القيمة السوقية لفرقهم.

ويأتي هذا في وقت حاسم من الموسم، حيث يمكن أن يحدد عمق التشكيلة مصير الموسم، ومن الفرق المنافسة على اللقب والتي تخاطر بالغياب عن مهاجميها النجوم، إلى فرق وسط الترتيب التي تعتمد على لاعبي خط وسط ومدافعين أفارقة مؤثرين، تتسع دائرة الغيابات المحتملة وتكلفتها باهظة، ويختلف حجم المخاطر اختلافاً كبيراً من نادٍ لآخر، وإجمالاً يخسر البريميرليج 793 مليون يورو من قيمته السوقية، بسبب كأس الأمم الأفريقية 2025 .

لكن كيف تتأثر فرق البريميرليج ببطولة كأس الأمم الأفريقية؟ فمن حيث القيمة السوقية، يبدو أن مانشستر يونايتد سيواجه أكبر خسارة. فرحيل الكاميروني برايان مبويمو (75 مليون يورو)، والإيفواري أماد ديالو (50 مليون يورو)، والمغربي نصير مزراوي (22 مليون يورو) يمثل خسارة إجمالية تُقدر بـ 147 مليون يورو.

ليس هذا فحسب، بل إن يونايتد سيخسر أيضاً، برحيل مبويمو وديالو، خط هجومه الأيمن بالكامل، والذي كان من أفضل خطوط الفريق أداءً هذا الموسم، وفي المركز الثاني، يأتي غريمه مانشستر سيتي، حيث من المقرر رحيل المهاجم المصري عمر مرموش (65 مليون يورو) والظهير الجزائري ريان آيت نوري (40 مليون يورو)، مع العلم أن أياً منهما لم يكن أساسياً بشكل منتظم هذا الموسم.

ويحتل سندرلاند المركز الثالث في القائمة، والذي يرجح أن يكون الفريق الأكثر تضرراً من بطولة كأس الأمم الأفريقية هذا الموسم، حيث سيغيب عنه 6 لاعبين، تبلغ قيمتهم السوقية الإجمالية 92 مليون يورو، ويأتي فولهام في المركز الرابع بـ 3 لاعبين تبلغ قيمتهم السوقية الإجمالية 63 مليون يورو.

ويحتل برايتون المركز الخامس، حيث تبلغ قيمة لاعب خط وسطه كارلوس باليبا وحده 60 مليون يورو. أما ليفربول، بطل الدوري الإنجليزي الممتاز، فيحتل المركز الحادي عشر في القائمة، حيث سيخسر نجمه محمد صلاح (30 مليون يورو) لصالح منتخب مصر.

وستكون أندية أرسنال وتشيلسي ونيوكاسل وأستون فيلا وبورنموث وليدز الأقل تضرراً، حيث لا يشارك أي من لاعبيها في بطولة كأس الأمم الأفريقية هذا العام.

مقدار القيمة السوقية التي سيخسرها "البريميرليج" بسبب أمم أفريقيا 2025

1-مانشستر يونايتد: 3 لاعبين 147 مليون يورو

2-مانشستر سيتي: 2 لاعب 105 ملايين يورو

3-سندرلاند: 6 لاعبين 92 مليون يورو

4-فولهام: 3 لاعبين 63 مليون يورو

5-برايتون: 1 لاعب 62 مليون يورو

6-وستهام: 2 لاعب 50 مليون يورو

7-توتنهام: 2 لاعب 50 مليون يورو

8-إيفرتون: 2 لاعب 46 مليون يورو

9- برينتفورد: 2 لاعب 42 مليون يورو

10-كريستال بالاس: 1 لاعب 35 مليون يورو

11- ليفربول: 1 لاعب 30 مليون يورو

12- بيرنلي: 3 لاعبين 29 مليون يورو

13- نوتنجهام: 2 لاعب 23 مليون يورو

14-وولفرهامبتون: 2 لاعب 19 مليون يورو