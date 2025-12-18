بعد 125 مباراة مع برشلونة.. «يامال 78» و«ميسي 81»

معتز الشامي (أبوظبي)

وصل النجم الإسباني الشاب لامين يامال إلى مباراته رقم 125 مع برشلونة، وهو بعمر الثامنة عشرة، فيما كان ميسي يبلغ من العمر 21 عاماً عندما وصل للرقم نفسه من المباريات مع برشلونة، وذلك في نوفمبر 2008، فماذا عن سجل يامال، مقارنة بميسي بعد نفس عدد المباريات؟.

بالنسبة ليامال، سجل ظهوره رقم 125 بتمريرة حاسمة ضد «جوادالاخارا»، في كأس ملك إسبانيا، خلال فوز برشلونة 2-0 خارج أرضه.

وأصبح تقديم التمريرات الحاسمة أمراً معتادا للنجم الإسباني، حيث قدم 45 تمريرة حاسمة على مستوى الأندية طوال مسيرته حتى الآن، ويحمل ميسي الرقم القياسي لأكبر عدد من التمريرات الحاسمة في تاريخ كرة القدم برصيد 407 تمريرات، لكن في نفس المرحلة من مسيرته، كان لديه عدد تمريرات حاسمة أقل مما يملكه يامال حالياً.

وبعد خوضه 125 مباراة، سجل المهاجم الأرجنتيني 27 تمريرة حاسمة، أي أقل بـ 18 تمريرة من يامال بعد خوضه عدد المباريات نفسه، ومع ذلك، ورغم تفوق يامال في عدد التمريرات الحاسمة، إلا أن ميسي كان أكثر غزارة تهديفية في المراحل الأولى من مسيرته.

وسجل يامال 33 هدفاً مع برشلونة، بينما كان ميسي قد سجل 54 هدفاً قبل مباراته رقم 125، وإجمالاً، ساهم يامال في 78 هدفاً، بينما ساهم ميسي في 81 هدفاً حتى هذه المرحلة، ما يبرز مدى تقارب مستواهما.

وبالنظر إلى كثرة المباريات التي خاضها اللاعب الإسباني في سن مبكرة، فإن التحدي الأكبر أمامه هو تجنّب الإصابات ومواصلة تقديم كرة القدم بنفس الحماس الذي يتمتع به حاليا، وإذا استمر في التطور على هذا المنوال، فمن يدري كم رقماً قياسياً سيحطم خلال السنوات العشر القادمة؟

مقارنة

أرقام يامال بعد 125 مباراة بسجل ميسي

** لامين يامال

المباريات: 125

الأهداف: 33

التمريرات الحاسمة: 45

المساهمة في الأهداف: 78

الركلات الجزاء: 3

متوسط الدقائق لكل هدف: 276.2 دقيقة

متوسط الدقائق لكل هدف (دون ركلات الجزاء): 303.8 دقيقة

متوسط الدقائق لكل هدف أو تمريرة حاسمة: 116.8 دقيقة

** ليونيل ميسي

المباريات: 125

الأهداف: 54

التمريرات الحاسمة: 27

المساهمات في الأهداف: 81

ركلات الجزاء: 7

متوسط الدقائق لكل هدف: 157.7 دقيقة

متوسط الدقائق لكل هدف (دون ركلات الجزاء): 181.2 دقيقة

متوسط الدقائق لكل هدف أو تمريرة حاسمة: 105.1