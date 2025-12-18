بعد ثنائية «تالافيرا».. مبابي على بعد هدف من «قياسية رونالدو»!

تالافيرا دي لا رينا (رويترز)

اقترب كيليان مبابي من الرقم القياسي المسجل باسم كريستيانو رونالدو لعدد الأهداف المسجلة، خلال عام واحد مع ريال مدريد، بعدما أحرز هدفين في الفوز 3-2 على مضيفه تالافيرا دي لا رينا المنافس بدوري الدرجة الثالثة، ليتقدم الفريق إلى دور 16 بكأس ملك إسبانيا بعد مباراة مثيرة.

وبالإضافة لهدفي مبابي، سجل المدافع مانويل فاراندو هدفاً عكسياً في مرماه، ليفوز ريال رغم الصحوة المتأخرة لصاحب الأرض الذي سجل هدفين عن طريق ناويل أرويو وجونزالو دي رينزو.

ووصل مبابي إلى 58 هدفاً مع ريال في 2025، ويبتعد بفارق هدف واحد عن الرقم القياسي البالغ 59 هدفاً في عام ميلادي واحد مع العملاق الإسباني والمسجل باسم رونالدو في 2013.

ويمكن للمهاجم الفرنسي أن يحطم الرقم القياسي أمام إشبيلية في الدوري يوم السبت المقبل في المباراة الأخيرة التي يخوضها هذا العام.

وفي مباراة أخرى يوم الأربعاء، قاد أنطوان جريزمان فريقه أتليتيكو مدريد للفوز 3-2 على مضيفه أتليتيكو بالياريس الذي يلعب في الدرجة الرابعة.

افتتح جريزمان التسجيل في الدقيقة 16 قبل أن يضاعف جياكومو راسبادوري تقدم أتليتيكو، بضربة رأس من تمريرة عرضية لعبها ناويل مولينا.

ورد بالياريس عبر خيراردو بونيت، لكن هدف جريزمان في الشوط الثاني من تمريرة خابي جالان، عزز تقدم أتليتيكو التقدم قبل أن يشن أصحاب الأرض هجوماً متأخراً.

أهدر جاومي توفار ركلة جزاء لصالح بالياريس قبل أن يسجل محمدو كيتا من نقطة الجزاء في الدقيقة 90 ليزيد من إثارة الدقائق الأخيرة.