«أمسية فستيف فرايداي» تعود بـ9 أشواط مثيرة في ميدان غداً

عصام السيد (دبي)

ينظم غداً «الجمعة» نادي دبي لسباق الخيل، أمسية «فستيف فرايداي»، خامس أمسيات كرنفال سباقات دبي، على مضمار ميدان، والتي تتألف من تسعة سباقات خصصت جميعها للخيول المهجنة الأصيلة باستثناء الشوط الأول للخيول العربية الأصيلة، بجوائز مالية يبلغ إجمالها للحفل 4.570.000 درهم برعاية إعمار.

ويتضمن الحفل سباق بطولة «آل مكتوم مايل» للفئة الثانية الذي تبلغ قيمة جائزته مليون درهم، ويقام في الشوط السابع لمسافة 1600 متر، ومخصص للخيول المهجنة الأصيلة عمر 3 سنوات فما فوق، ويُعد هذا السباق محطة مهمة في الطريق نحو سباق «جودلفين مايل» من الفئة الثانية، أحد أبرز سباقات كأس دبي العالمي، وأبرز الخيول المرشحة هو «إمبريال إمبرور».

وتنطلق بطولة سباق «الراشدية» للفئة الثانية في الشوط السادس لمسافة 1800 متر «عشبي» للخيول المهجنة الأصيلة من عمر 3 سنوات فما فوق، وقيمة جائزته 850 ألف درهم، وسيكون الصراع مشتعلاً بين «أوبرا بالو» ورفيقة «نيشن برايد».

ويقام الشوط الأول لمسافة 1600 متر على لقب سباق الجولة الأولى من «تحدي آل مكتوم» للفئة الأولى، المخصص للخيول العربية الأصيلة عمر أربع سنوات فما فوق، وقيمة جائزته 500 ألف درهم، وأبرز المرشحين هو «مبيد» الذي استفاد من مشاركته السابقة حين حقق خلالها الفوز.

وخصص الشوط الثاني لمسافة 1400 متر على لقب سباق «تحدي بيزنيس باي»، للخيول المهجنة الأصيلة «قوائم» عمر 3 سنوات فما فوق، أرضية عشبية، وقيمة جائزته 500 ألف درهم، وسيكون «ماربان» على قدر التحدي على الرغم من وزنه الأعلى.

وخصص الشوط الثالث لمسافة 1400 متر على لقب سباق «الشهامة ستيكس» للخيول المهجنة الأصيلة «شروط» للمهرات من عمر سنتين فقط وللمهرات من عمر 3 سنوات فقط، وقيمة جائزته 210 آلاف درهم، وتتجه الأنظار نحو المهرة «نوتو» التي فازت وهي شبه ممسوكة.

وينطلق الشوط الرابع لمسافة 1000 متر «عشبي» على لقب سباق «إرتيجال دبي للسرعة» والمخصص للخيول المهجنة الأصيلة «قوائم» عمر ثلاث سنوات فما فوق، وقيمة جائزته 500 ألف درهم، وأبرز المرشحين هو «بونتوس» الذي سيستفيد من الوزن هذه المرة.

وخصص الشوط الخامس لمسافة 1900 متر، على لقب سباق «انتصار» للخيول المهجنة الأصيلة «قوائم» للخيول من عمر 3 سنوات فما فوق، وقيمة جائزته 500 ألف درهم، والمرشح الأول هو «وولك أوف ستارز».

وخصص الشوط الثامن لمسافة 2410 أمتار «عشبي» لسباق «نادي دبي الكلاسيكي» للخيول المهجنة الأصيلة «تكافؤ» تصنيف (85-105)، للخيول من عمر 3 سنوات فما فوق، وقيمة جائزته 300 ألف درهم، وسيكون الصراع متكافئاً بين ممثل جودلفين «باي ذا بوك»، و«فلاينج أونرز» الذي يسعى لإيجاد مكانة بين الكبار.

ويختتم الحفل بالشوط التاسع لمسافة 1200 متر على لقب سباق «إعمار سترايد» للخيول المهجنة الأصيلة «شروط»، من عمر سنتين، وللخيول من عمر 3 سنوات فقط، وتبلغ قيمة جائزته 210 آلاف درهم، وسيكون «دوندي فيرمو» هو الأبرز حظاً بعد المستوي الذي قدمه في مسافة 1400 متر بمضمار جبل علي، وخسر في المرتفع الأخير، لأنه كان يحمل أعلى الأوزان، لكنه جدير بالثقة.