صدارة دبا الحصن في اختبار «العربي» بدوري «الأولى» غداً

معتصم عبدالله (أبوظبي)

تنطلق عصر الغد «الجمعة» منافسات الجولة العاشرة من دوري الدرجة الأولى لكرة القدم، بإقامة مباراتين تجمع الأولى مصفوت مع الإمارات، فيما يستضيف العربي فريق دبا الحصن المتصدر في مواجهة مرتقبة، على أن تُختتم الجولة مساء السبت بإقامة خمس مباريات.

وتتجه الأنظار إلى مواجهة العربي وضيفه دبا الحصن، حيث يسعى الحصن، متصدر الترتيب برصيد 16 نقطة، إلى الحفاظ على موقعه في القمة رغم صعوبة المهمة أمام العربي صاحب المركز الثالث برصيد 15 نقطة.

وكان دبا الحصن قد تعرض للخسارة في آخر مبارياته بالدوري، والمؤجلة من الجولة الثالثة، أمام مضيفه الفجيرة بنتيجة 2-3، فيما اكتفى العربي بالتعادل السلبي أمام حتا في الجولة التاسعة، وستكون مباراة الليلة الأولى لدبا الحصن تحت قيادة مدربه الجديد البرتغالي برونو بيريرا لقيادة الفريق الأول الذي تولى المهمة خلفاً للمصري طارق السيد.

وعلى ملعب مصفوت في عجمان، يطمح الإمارات صاحب المركز التاسع برصيد 13 نقطة إلى استعادة نغمة الانتصارات الغائبة عنه خلال الجولات الأربع الأخيرة، عندما يحل ضيفاً على مصفوت الذي يعاني في المركز الثالث عشر برصيد 5 نقاط، ويبحث بدوره عن تحسين موقعه، والابتعاد عن المراكز الأخيرة.

وتُستكمل مباريات الجولة العاشرة مساء السبت، حيث يلتقي الذيد مع مجد، والعروبة مع حتا، والاتفاق مع الفجيرة، والحمرية مع الجزيرة الحمراء، فيما تجمع المباراة الأخيرة جلف يونايتد مع يونايتد.

مباريات الجمعة

مصفوت – الإمارات (16:40)

العربي – دبا الحصن (16:45)

مباريات السبت

الذيد – مجد (16:40)

العروبة – حتا (16:45)

الاتفاق – الفجيرة (16:45)

الحمرية – الجزيرة الحمراء (16:45)

جلف يونايتد – يونايتد (18:15)