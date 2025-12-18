الجمعة 19 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
الرياضة

«ثلاثية جيدي المزدوجة» تمنح بولز الفوز على كافاليرز في «السلة الأميركي»

18 ديسمبر 2025 11:10

شيكاغو(رويترز) 
سجل كوبي وايت 25 نقطة، وأحرز جوش جيدي 23 نقطة، بالإضافة إلى الاستحواذ على 11 كرة مرتدة، وتقديم 11 تمريرة حاسمة لزملائه، ليساعدا شيكاغو بولز في الفوز 127-111 على ضيفه كليفلاند كافاليرز في مباراة بدوري كرة السلة الأميركي للمحترفين أقيمت الليلة الماضية.
وأحرز سبعة لاعبين من بولز أرقاماً مزدوجة في المباراة، ليحقق الفريق انتصاره الثاني في آخر ثلاث مباريات بعد سلسلة من سبع هزائم متتالية.
وكان دونوفان ميتشل أكثر لاعب إحرازاً للنقاط من جانب كافاليرز برصيد 32 نقطة، لكن ذلك لم يكن كافياً ليتجنب فريقه الخسارة الثالثة في آخر أربع مباريات.
وتمكن شيكاغو من قلب تأخره بفارق 12 نقطة، لينهي الشوط الأول متفوقاً 62-58، بفضل سرعة اللعب في التحولات.
وعادل بولز نتيجة المواجهات بين الفريقين هذا الموسم (1-1)، ليثأر من خسارته بفارق ست نقاط في كليفلاند في الثامن من نوفمبر.
وسيلتقي الفريقان مجدداً في كليفلاند غداً الجمعة.
وفي مباراة أخرى أقيمت الليلة الماضية، سجل جارين جاكسون جونيور 28 نقطة، واستحوذ على 12 كرة مرتدة ليقود ممفيس جريزليز للفوز 116-110 على مضيفه مينيسوتا تيمبرولفز.
وأضاف جوك لانديل 20 نقطة، بالإضافة لاستحواذه على عشر كرات مرتدة من على مقاعد البدلاء، لساهم في فوز ممفيس التاسع في آخر 12 مباراة.
وأحرز جوليوس راندل 21 نقطة، وكان أكثر لاعب تسجيلاً للنقاط في مينيسوتا الذي تلقى الخسارة الثانية في آخر تسع مباريات.
ولعب الفريقان من دون أبرز صانعي اللعب لديهما، إذ غاب أنتوني إدواردز عن تيمبرولفز للمباراة الثالثة على التوالي بسبب إصابة في القدم اليمنى، فيما لم يكن جا مورانت ضمن تشكيلة جريزليز بسبب التواء في الكاحل الأيسر.

