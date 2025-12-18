الجمعة 19 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
تياجو سيلفا يفسخ عقده مع فلوميننسي

تياجو سيلفا يفسخ عقده مع فلوميننسي
18 ديسمبر 2025 11:18

ريو دي جانيرو(أ ف ب)
فسخ المدافع المخضرم تياجو سيلفا (41 عاماً) عقده مع فلوميننسي، حيث بدأ مسيرته، وعاد إليه في يوليو 2024، وفق ما أعلن النادي البرازيلي لكرة القدم.
وكان قائد منتخب البرازيل السابق (113 مباراة دولية)، والذي دافع عن ألوان تشيلسي الإنجليزي وباريس سان جيرمان الفرنسي، مرتبطاً بعقد مع النادي حتى يونيو المقبل، لكنه يطمح، حسب وسائل الإعلام المحلية، للعودة إلى أوروبا.
وقال النادي في بيان: «تياجو سيلفا، الذي عاد إلى الفريق العام الماضي بصفته أسطورة في كرة القدم العالمية، يترك خلفه إرثاً من التفاني والحب لفلوميننسي»، موضحاً أن اللاعب أنهى عقده الثلاثاء.
بدأ سيلفا مسيرته في صفوف الناشئين بالنادي عام 1998 قبل أن يعود إليه لاعباً محترفاً بين عامي 2006 و2008.
عاد إلى فلوميننسي في مروره الثاني في صيف 2024 بعقد لمدة عامين، بعد رحيله عن تشيلسي، الذي خاض معه أكثر من 150 مباراة، وتوج معه بدوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية والكأس السوبر الأوروبية، رغم عدم تحقيقه أي لقب محلي في إنجلترا.
ويُعد سيلفا من أفضل المدافعين في جيله، إذ سبق له اللعب مع ميلان الإيطالي (2009-2012) وسان جيرمان (2012-2020).
وخلال فترته الأخيرة مع فلوميننسي، خاض «الوحش»، كما يُلقب في البرازيل، 25 مباراة وسجل هدفين.
ويغادر سيلفا فريقه في وقت يعاني تراجع نتائجه، إذ لم يحقق فلوميننسي أي لقب منذ عودته، وتوقف مشواره عند نصف نهائي كأس العالم للأندية 2025 في الولايات المتحدة أمام تشيلسي.
وعلى صعيد المنتخب، شارك تياجو سيلفا في أربع نسخ من كأس العالم، وهي جنوب أفريقيا 2010، البرازيل 2014، روسيا 2018، وقطر 2022.

