بوتافوجو يقيل نجل أنشيلوتي من تدريب الفريق

ريو دي جانيرو(أ ب)

أقال نادي بوتافوجو البرازيلي لكرة القدم، ديفيد أنشيلوتي، نجل كارلو أنشيلوتي مدرب منتخب البرازيل، مساء الأربعاء، بعد خمسة أشهر فقط من توليه تدريب الفريق، حيث كانت هذه هي أول مرة يتولى فيها ديفيد تدريب فريق.

وتمت إقالة ديفيد أنشيلوتي «36 عاماً»، بعدما فشل بوتافوجو في الدفاع عن لقبيه في كوبا ليبرتادوريس والدوري البرازيلي.

وأنهى بوتافوجو الدوري البرازيلي في المركز السادس بفارق 16 نقطة خلف فلامنجو، وودّع كوبا ليبرتادوريس أمام ليجا دي كويتو الإكوادوري في دور ال16.

وأعلن بوتافوجو القرار في بيان أصدره عقب اجتماع بالأمس، لكنه لم يذكر النادي أي خليفة لديفيد.

وانضم ديفيد أنشيلوتي للنادي بعدما قام جون تيكستور، مالك بوتافوجو، بإقالة ريناتو بافيا عقب خروج الفريق من دور الـ16 ببطولة كأس العالم للأندية التي أقيمت في يوليو الماضي.