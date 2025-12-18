نيجيريا تتهم الكونغو بالدفع بلاعبين «غير مؤهلين» في تصفيات المونديال

لاجوس (رويترز)

قال متحدث باسم الاتحاد النيجيري لكرة القدم: إن نيجيريا قدمت التماساً إلى الاتحاد الدولي للعبة (الفيفا)، تزعم فيه أن الكونغو الديمقراطية دفعت بلاعبين غير مؤهلين في الملحق الأفريقي بتصفيات كأس العالم.

وفازت الكونغو الديمقراطية على نيجيريا بركلات الترجيح الشهر الماضي، لتحافظ على آمالها في الظهور بالبطولة التي تستضيفها أميركا الشمالية، ومن المقرر أن تشارك في الملحق العالمي الذي ستتنافس فيه ستة منتخبات في مارس، للحصول على مكانين في النهائيات التي تضم 48 فريقاً.

ويرى الاتحاد النيجيري لكرة القدم أن الكونغو الديمقراطية سمحت لعدد من اللاعبين مزدوجي الجنسية باللعب دون استيفاء المعايير المطلوبة.

وقال محمد سانوسي، الأمين العام للاتحاد النيجيري لكرة القدم للصحفيين: «تنص القواعد في الكونغو الديمقراطية، على أنه لا يمكن الحصول على جنسية مزدوجة».

وأضاف: «هناك الكثير من اللاعبين يحملون جوازات سفر أوروبية، بعضهم يحمل جوازات سفر فرنسية، وبعضهم يحمل جوازات سفر هولندية».

وتابع: «تنص لوائح الفيفا على أنه بمجرد حصولك على جواز سفر بلدك فإنك تصبح مؤهلاً، من وجهة نظرنا هم مؤهلون، ولهذا السبب وافق الفيفا على مشاركتهم».

وأكمل: «لكن ادعاءنا هو أن الفيفا تعرّض للخداع في السماح لهم بالمشاركة، لأنه ليس من مسؤولية الفيفا التأكد من الالتزام بلوائح الكونغو.

«يعتمد الفيفا على لوائحه الخاصة، وعلى أساس ما تم تقديمه للفيفا تمت الموافقة عليهم».

وأردف:«لكننا نقول إنها كانت عملية احتيال».

ورفض اتحاد الكونغو الديمقراطية لكرة القدم هذه الادعاءات.

وقال في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي«إذا لم تستطع الفوز على أرض الملعب، فلا تحاول الفوز من الباب الخلفي».

وأضاف:«يجب أن تُلعب كأس العالم بكرامة وثقة. وليس بحيل المحامين. هاتوا ما عندكم».

ولم يرد الفيفا على الفور على طلب التعليق خارج ساعات العمل. وستقام بطولة كأس العالم في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، من 11 يونيو إلى 19 يوليو.