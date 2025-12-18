«الأثقال» إلى الدوحة بـ 13 لاعباً للمشاركة في «الثلاثية المجمعة»

أبوظبي (الاتحاد)

تغادر غداً «الجمعة» بعثة المنتخب الوطني لرفع الأثقال إلى قطر للمشاركة في البطولات العربية وغرب آسيا وكأس قطر، التي تقام مجمعة بالدوحة، وتستمر حتى يوم 27 من ديسمبر الجاري، وتتضمن المنافسات فئات الرجال والشباب والناشئين.

ويترأس البعثة محمد خميس النقبي، المدير التنفيذي لاتحاد رفع الأثقال، وتضم عبد الرحمن محمد مدرب المنتخب، ومن نادي أبوظبي لرفع الأثقال ثاني الرميثي، نائب المدير التنفيذي، خليفة راشد الزعابي، مدير الخدمات المساندة، والجهاز الفني بقيادة أفيناش باندو، وماهر القربي، ومحمد فتحي، وعمر شداد سكرتير النادي، و13 لاعباً ولاعبة هم مؤيد النجار، عز الدين الغفير (نادي أبوظبي)، عيسى البلوشي (الاتحاد)، زهرة الهاشمي (نادي أبوظبي)، مي المدني، فاطمة مجيد، بشائر الأحبابي (الاتحاد)، ويمثلون المنتخب في منافسات الكبار (رجال وسيدات)، بينما ينافس علي عبد الناصر الحميري، سعيد قصاب الهاجري من نادي أبوظبي، فيصل حمد، راشد حمد، عبد الله سيف، عبيد سيف من (الاتحاد) في فئة الشباب.