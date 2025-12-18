دبي تعيد «معركة الجنسين» إلى الواجهة بقمة سابالينكا وكيريوس

دبي(الاتحاد)

بدأ العد التنازلي رسمياً مع عشرة أيام فقط على المواجهة المرتقبة التي ينتظرها عشاق رياضة التنس، بانطلاق مباراة «معركة الجنسين.. مواجهة دبي»، التي تجمع المصنفة الأولى عالمياً أرينا سابالينكا، ونجم التنس نيك كيريوس، يوم 28 ديسمبر 2025 في كوكا كولا أرينا دبي.

وتمثل المباراة الحدث الأول الذي يقام برعاية TLive في منطقة الشرق الأوسط، وتعتمد على مفهوم مبتكر يجمع بين الجنسين، ويركز على الاستراتيجية والمهارة بدلاً من القوة البدنية فقط، ويستلهم قواعد التنس الاحترافية المعتمدة لضمان أعلى مستويات التنافسية والترفيه.

وتقام المباراة بنظام الأفضل من ثلاث مجموعات، حيث يتم احتساب نقاط المجموعتين الأولى والثانية، وفقاً للنظام التقليدي، بينما تُلعب المجموعة الثالثة عبر شوط فاصل من عشر نقاط إذا لزم الأمر.

وتم تصميم الملعب المبتكر «إيكوالايزر كورت»، الذي تقل مساحته بنسبة 9% عن ملعب التنس القياسي، لتحويل التركيز نحو الدقة والحدس واللعب التكتيكي، ما يوفر ساحة تنافسية أكثر عدالة.

ويحصل اللاعبان على إرسال واحد لكل نقطة، مع اعتماد القواعد القياسية لإعادة الإرسال، وفترات استراحة لمدة 60 ثانية، ما يضمن مباراة تتميز بوتيرتها السريعة دون انقطاع.

وفي هذا الخصوص، قالت أرينا سابالينكا، المصنفة أولى عالمياً: «لطالما كانت دبي مصدراً لطاقة استثنائية، وأنا أشتاق إلى دخول الملعب والتواصل مع الجماهير. ستكون هذه المباراة مختلفة تماماً، وأتطلع إلى اختبار قدراتي في هذه الصيغة الجديدة التي تجمع الجنسين. يمكن للجمهور أن يتوقع مباراة حماسية قوية وكثيراً من المتعة، وقد جئت لتحقيق الفوز. وعلى نيك أن يكون مستعداً».

من جانبه، صرّح نيك كيريوس قائلاً: «أنا على أهبة الاستعداد لتقديم ليلة فريدة تجمع التنس والترفيه. سابالينكا تضرب الكرة بقوة تفوق نصف لاعبي الجولة، ومع تغيير أبعاد الملعب ستصبح المواجهة اختباراً للحدس أكثر من كونها عرضاً للقدرات البدنية. لم أتراجع يوماً عن التحدي، ولا أنوي البدء في ذلك الآن».

وبعد أكثر من نصف قرن على فوز بيلي جين كينغ على بوبي ريجز في مواجهة «معركة الجنسين» التاريخية عام 1973، تعود روح تلك المباراة المفصلية إلى الواجهة من جديد، ولكن هذه المرة في دبي، لتجمع هذه القراءة العصرية للمواجهة بين اثنين من أكثر نجوم التنس جاذبية وإثارة للاهتمام، احتفاءً ليس بالتميز الرياضي فحسب، بل أيضاً بالإرث الثقافي والنقاش المتجدد حول النوع الاجتماعي والمنافسة والترفيه.

وتعليقاً على المباراة المرتقبة، قال مارك مكفارلين، المدير العام لشركة TLive: «يسرنا في TLive تقديم هذه الرؤية المعاصرة لمباراة معركة الجنسين لجماهير دبي، إحدى أكثر مدن العالم حيويةً. إنها ليلة مصممة لتشعل الحماس، وتجمع بين الناس في لحظات ستبقى عالقة في ذاكرة الجمهور طويلاً بعد تسجيل النقطة الأخيرة».