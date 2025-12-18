النسخة الخامسة من تحدي «هايلاندر رأس الخيمة» تستعد للانطلاق

رأس الخيمة (الاتحاد)

يعود تحدي المسير الجبلي «هايلاندر»، الفعالية المغامرتية الرائدة في الشرق الأوسط للمشي لمسافات طويلة، إلى رأس الخيمة في نسخته الخامسة، خلال الفترة من 6 إلى 8 فبراير 2026 على جبل جيس، حيث يتيح هذا الحدث المميز لعشاق المغامرة فرصة اختبار قدراتهم في تجربة فريدة في الهواء الطلق، تجمع بين التحدي البدني واستكشاف الطبيعة الخلابة والتراث المحلي العريق للإمارة.

وتنظم «هايلاندر أدفينتشر»، أكبر رابطة دولية للمشي لمسافات طويلة في العالم، نسخة عام 2026 من التحدي، بدعم من هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة، حيث يمكن للمشاركين اختبار قدراتهم على أطول مسارات المشي فوق أعلى قمة جبلية في الدولة، ضمن شبكة مسارات تمتد على مسافة 94 كيلومتراً على جبال الحجر، التي تُعد من أوسع شبكات المسير الجبلي المخصصة في دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي تقدم تجربة فريدة من نوعها تجمع بين التحدي، واستكشاف الطبيعة والثقافة المحلية.

يأتي هذا التحدي في ظل تزايد الإقبال على تجارب المغامرات على مستوى العالم، حيث تسهم استضافة الفعالية التي تضم تحدي المشي لمسافات طويلة وأنشطة التخييم، في تعزيز مكانة رأس الخيمة وجهة رائدة للأنشطة الخارجية والمسير الجبلي والتخييم في المنطقة.

كما ترتقي الفعالية بتجربة المشاركين من خلال الجمع بين المغامرات في الهواء الطلق، واستكشاف الثقافة المحلية وتشجيع الممارسات المستدامة، وتعزيز الروابط المجتمعية.

وينطلق المشاركون في رحلة متكاملة تضم مسارات بين التضاريس الجبلية الرائعة في رأس الخيمة، وتمتد عبر المناطق الجبلية المأهولة التي تعكس تاريخ المنطقة وتقاليدها والحياة اليومية للمجتمعات، التي عاشت في هذه البيئات الوعرة على مدى قرون.

وتوفر هذه المحطات فرصة للتعرف على الإرث الثقافي للمجتمعات الجبلية، وما تتميز به من قدرة على التكيّف مع الحياة في الطبيعة الجبلية.

ولا تقتصر التجربة على المسارات الجبلية فحسب، حيث تسهم برامج التخييم في تعزيز تجربة الوجهة ليستمتع المشاركون بتجارب الطهي الحيّة التي تقدم أطباقاً محلية، ما يعزز التفاعل مع المجتمعات الجبلية واستكشاف عاداتها الغذائية.

كما تشمل تجربة التخييم جلسات مخصصة لدراسة الحياة البرية بإشراف بشار بوكا، المتخصص في تصوير الحياة البرية لتسليط الضوء على التنوع الحيوي الذي تحتضنه جبال الحجر.