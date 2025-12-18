«أمم أفريقيا 2025».. صلاح لإسكات منتقديه والتتويج باللقب المفقود

القاهرة (أ ف ب)

يضع المصريون آمالاً كبيرة على نجمهم الأول محمد صلاح، حين يدخل الفراعنة منافسات كأس الأمم الأفريقية 2025 لكرة القدم بالمغرب هذا الشهر، في وقت يبدو فيه نجم ليفربول الإنجليزي، وكأنه أمام مهمة أكثر تعقيداً، بالنظر لما مرّ به خلال الأسابيع الأخيرة، حيث يسعى إلى إسكات منتقديه والتتويج بلقب ينقص خزائنه.

ويعي «الفرعون الصغير» الذي خسر مع مصر نهائي نسختي 2017 و2022 ويقدم موسماً مخيباً مع فريقه محلياً، جيداً أن التتويج بالكأس القارية، وهي الوحيدة التي يفتقدها سجله، ستعيد إليه هيبته بعد سيل من الانتقادات، ويرد بها الجميل لكل مواطنيه الذين ساندوه في محنته.

دخل في صدام مع مدربه في ليفربول الهولندي أرني سلوت، بعدما أبقاه الأخير على مقاعد البدلاء في ثلاث مباريات متتالية، فخرج قائد مصر في تصريحات عقب التعادل مع ليدز يونايتد، قال فيها إن علاقته بمدربه تبدو مقطوعة، وأنه يشعر بأن النادي ألقى به «تحت الحافلة» وحمّله مسؤولية النتائج السيئة للفريق هذا الموسم.

واصل سلوت استبعاد صلاح بعدما سافر من دونه إلى إيطاليا، لملاقاة انتر ميلان في الجولة السادسة من مسابقة دوري أبطال أوروبا، قبل أن يعيده إلى القائمة ليشارك بديلاً في الفوز على برايتون 2-0 في المرحلة السادسة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

حظي قائد الفراعنة الحالي بدعم نجوم مصر السابقين، معبرين عن ثقتهم في قدرة صلاح على العودة وتقديم مستواه المعهود في المغرب.

وقال ضياء السيد نجم ومدرب مصر السابق: «صلاح يعرف جيداً ما عليه أن يفعله، وحتى تصريحاته تأتي دائماً بعناية شديدة».

وأضاف السيد الذي كان أول من منح الفرصة لصلاح مع منتخب شباب الفراعنة في 2011: «أعتقد أن مشكلة ليفربول لم تكن يوماً في صلاح. على مدار 8 مواسم كان الأفضل في الفريق وصنع لنفسه أسطورة بالتتويج بكل الألقاب الجماعية والفردية».

وتابع: «تصريحاته لم تجاوز الحقيقة، وجماهير ليفربول تعلم ذلك جيداً، وتابعنا كيف استقبلته في مباراة برايتون» عندما دخل بديلاً لجو جوميز وصنع الهدف الثاني للفرنسي أوجو إيكيتيكيه صاحب ثنائية الفوز (2-0).

وتابع: «من معرفتي الجيدة بصلاح أعتقد أن ما حدث سيدفعه لتقديم أفضل ما لديه مع المنتخب في المغرب للرد على الجميع، وأتمنى أن يصب ذلك في صالح المنتخب في نهاية الأمر».

من جانبه، اتفق أحمد حسام «ميدو» نجم مصر السابق مع السيد في رأيه بأن صلاح سيرد بقوة، خاصة على تصريحات بعض نجوم ليفربول السابقين مثل المدافع جايمي كاراجر.

وقال ميدو: «حتى أثناء تواجدي في الدوري الإنجليزي كنت أعاني دوماً من التصريحات المتغطرسة لبعض المحللين. الأمر يجعل اللاعب تحت ضغط كبير، وهذا ما سيشعر به بصورة أكبر مع ضغط الجماهير المصرية، لتحقيق نتيجة إيجابية في كأس الأمم الأفريقية المقبلة».

وأضاف ميدو الذي فاز مع مصر بلقب كأس الأمم الأفريقية 2006 على أرضها: «حينما تكون نجماً في أقوى دوري في العالم تنتظر منك جماهير بلدك الكثير، وهو ما يضعك تحت ضغط مستمر».

وتابع: «صلاح ليس فقط نجماً بل هو أحد أفضل لاعبي ليفربول والدوري الإنجليزي عبر تاريخه، وهو ما يزيد من هذا الشعور، لكني أتمنى أن يتحوّل إلى رد فعل إيجابي في المغرب، وأن يؤدي ذلك إلى نتائج إيجابية مع المنتخب».

شارك صلاح مع مصر في 19 مباراة عبر 4 نسخ لكأس الأمم الإفريقية بالجابون 2017، مصر 2019، الكاميرون 2021 وكوت ديفوار 2023، سجل خلالها 7 أهداف وقدّم 4 تمريرات حاسمة.

ونجح نجم ليفربول في بلوغ المباراة النهائية مرتين مع الفراعنة في نسختي 2017 و2021 قبل الخسارة أمام الكاميرون والسنغال توالياً، مقابل الخروج من دور ثمن النهائي مرتين أيضاً في نسختي 2019 و2023.