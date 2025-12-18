فياريال يهدّد صدارة برشلونة في «قمة لا سيراميكا» النارية

مدريد (د ب أ)

تتجه الأنظار صوب ملعب «لا سيراميكا»، يوم الأحد المقبل، حيث يستعد فياريال لاستضافة، في مواجهة تحمل إثارة كبيرة، بالجولة السابعة عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ويتواجد برشلونة في صدارة الترتيب برصيد 43 نقطة، فيما يتواجد فياريال في المركز الثالث برصيد 35 نقطة، وهو ما يضفي المزيد من الإثارة على المباراة، في ظل رغبة كل فريق في تحقيق الفوز وحصد النقاط كاملة.

وتكشف الأرقام عن أفضلية واضحة لبرشلونة في المواجهات الأخيرة بين الفريقين.

ففي آخر عشر مباريات جمعت بينهما، حقق فياريال ثلاثة انتصارات فقط، مقابل سبعة انتصارات لبرشلونة، دون أن تنتهي أي مواجهة بالتعادل خلال هذه السلسلة.

وعلى ملعب لا سيراميكا، تبدو الصورة أكثر صعوبة على أصحاب الأرض، إذ خسر فياريال مبارياته الخمس الأخيرة على أرضه أمام الفريق الكتالوني، ما يؤكد أن كسر العقدة أمام برشلونة لا يزال تحدياً كبيراً.

ومع ذلك يعد فياريال من أقوى الفرق على ملعبه، إذ تجنب الخسارة في 90% من آخر 30 مباراة له على أرضه في الدوري، وخرج بشباك نظيفة في 10 من آخر 25 مواجهة.

في المقابل، يواصل برشلونة تقديم مستويات ثابتة، حيث تجنب الخسارة في 12 من آخر 15 مباراة بجميع المسابقات.

وخارج ملعبه، فاز في 9 من آخر 15 مباراة، وبقي دون هزيمة في 26 من آخر 30 مواجهة.

ويدخل فياريال اللقاء بعدما حقق ثلاثة انتصارات وثلاث هزائم في آخر ست مباريات بجميع المسابقات، ولكنه سيكون أمام ضغوط كبيرة بعد خسارته أمام راسينج سانتاندير 1/ 2 أمس الأربعاء وخروجه من بطولة كأس ملك إسبانيا.

في المقابل، يعيش برشلونة فترة مثالية، بعدما فاز في مبارياته الست الأخيرة، بكافة المسابقات، من بينها فوزه على جوادلاخارا بهدفين نظيفين وتأهله لدور الثمانية في كأس ملك إسبانيا.

وسيكون ريال مدريد على موعد مع مباراة قوية عندما يواجه إشبيلية بعد غد السبت، في مباراة يسعى من خلالها لتقليص الفارق بينه وبين برشلونة ولو بشكل مؤقت.

ويتواجد الريال في المركز الثاني برصيد 39 نقطة بفارق أربع نقاط خلف برشلونة، فيما يتواجد إشبيلية في المركز التاسع برصيد 20 نقطة.

ويرغب الريال في تحقيق الفوز لكي يقلّص الفارق بينه وبرشلونة إلى نقطة، وانتظار هدية فياريال في إيقاف سلسلة انتصارات برشلونة بالدوري. ويدخل الريال بمعنويات مرتفعة بعدما عبر إلى دور الثمانية بكأس ملك إسبانيا عقب فوزه على تالافيرا دي لارينا 3/ 2. وكان الفوز الذي حققه الريال في الكأس هو ثاني انتصار على التوالي للفريق في كافة المسابقات وذلك بعد هزيمتين متتاليتين.

ولكن مهمة الريال لن تكون سهلة على الإطلاق في ظل الرغبة الأكيدة لفريق إشبيلية في تحقيق الفوز هو الآخر، من أجل تحسين أوضاعه في جدول الترتيب، حيث يتواجد في المركز التاسع برصد 20 نقطة.

ويسعى فريق إشبيلية إلى مصالحة جماهيره من خلال هذه المباراة، بعدما ودّع الفريق منافسات كأس ملك إسبانيا عقب خسارته أمام ألافيس بهدف.

ويدخل إشبيلية المباراة بعدما تفادى الخسارة في آخر مباراتين له بالدوري، حيث فاز في مباراة وتعادل في الأخرى ما يعطي الفريق دفعة قبل مواجهة الريال. وتفتتح مباريات هذه الجولة غداً الجمعة، حينما يلتقي فالنسيا مع ريال مايوركا. وتستكمل منافسات هذه الجولة غداً السبت، حيث يلتقي ريال أوفييدو مع سلتا فيجو، وليفانتي مع ريال سوسيداد، وأوساسونا مع ديبورتيفو ألافيس، بالإضافة لمواجهة الريال وإشبيلية.

وفي مباريات الأحد، يلتقي جيرونا مع أتلتيكو مدريد، وإلتشي مع رايو فايكانو، وريال بيتيس مع خيتافي، بالإضافة لمواجهة فياريال مع برشلونة. وتختتم منافسات هذه الجولة يوم الاثنين المقبل، حينما يلتقي أتلتيك بلباو مع إسبانيول.