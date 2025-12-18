الفجيرة تستضيف بطولتي كأس العالم للمبارزة في يناير

دبي (وام)

تحت رعاية سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، ينظّم اتحاد الإمارات للمبارزة، بالتعاون مع نادي الفجيرة للفنون القتالية، بطولتين من بطولات كأس العالم للمبارزة مطلع شهر يناير المقبل، في مجمع زايد الرياضي بإمارة الفجيرة.

وتدشّن البطولتان الأجندة الرسمية لاتحاد الإمارات للمبارزة مع انطلاقة العام الجديد، والتي تتضمن تنظيم واستضافة عدد من البطولات والفعاليات العالمية والدولية، إلى جانب المشاركة في مختلف الاستحقاقات الخارجية، في إطار دعم مسيرة تطور اللعبة وتعزيز مكانة الدولة على خريطة المبارزة العالمية.

وتقام البطولة الأولى لكأس العالم لسلاح «الفلوريه» لفئتي الأشبال والناشئين خلال الفترة من 2 إلى 4 يناير 2026، بمشاركة لاعبين من أكثر من 30 دولة، يمثلون نخبة لاعبي العالم في هذه الفئة العمرية.

كما يستضيف المجمع ذاته البطولة الثانية لكأس العالم لسلاح الإيبيه للعموم (رجال وسيدات) خلال الفترة من 8 إلى 11 يناير 2026، بمشاركة متوقعة تزيد على 400 لاعب ولاعبة من نحو 60 دولة، من بينهم نخبة من أبطال العالم وحملة الميداليات الأولمبية.