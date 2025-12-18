«فيكتوري تيم» ينشد اللقب الأول في «مونديال الفورمولا 1»

دبي (الاتحاد)

يدخل فريق الفيكتوري منافسات جائزة الشارقة الكبرى، الخامسة والختامية لموسم بطولة العالم «للفورمولا 1» للزوارق السريعة، بطموح كبير من أجل الفوز باللقب للمرة الأولى، وإضافته إلى قائمته الزاخرة بالإنجازات العالمية التاريخية في مختلف منافسات الرياضات البحرية.

وأكمل فريق الفيكتوري تحضيراته مع ترقب ضربة بداية المنافسات اليوم «الجمعة»، والتي تتواصل حتى يوم الأحد، حيث يشارك بقيادة السائقين شون تورونتي على متن زورق الفيكتوري 4، وأليكس ويسكتروم على متن زورق الفيكتوري 3، ويحتاج الفريق إلى 16 نقطة لحسم اللقب العالمي، حيث يتصدر حالياً الترتيب برصيد 161 نقطة، وبفارق إحدى وأربعين نقطة عن أقرب مطارديه فريق الشارقة الذي يمتلك 120 نقطة، وذلك بعد فوز تورونتي بلقب السباق الرئيس للجولة الرابعة التي أقيمت في مدينة جدة السعودية الشهر الماضي، ومن قبلها فوز الفريق أيضاً في الجولة الثالثة التي أقيمت في مدينة زينزهو الصينية.

ويتواجد شون تورونتي من فيكتوري في صدارة ترتيب بطولة العالم على صعيد السائقين، برصيد 89 نقطة، ويليه بالمركز الثاني جوناس أندرسون من فريق السويد برصيد 75 نقطة، وثم أليك ويسكتروم من فيكتوري، بالمركز الثالث برصيد 72 نقطة.

وعبّر أحمد السميطي، مدير إدارة الفرق الرياضية بنادي دبي الدولي للرياضات البحرية، عن ثقته الكبيرة في أعضاء الفريق كافة، من سائقين وفنيين وطواقم عمل مختلفة من أجل إكمال نجاح المهمة العالمية، ومضاعفة الأفراح عقب فوز الفريق باللقب العالمي للزوارق السريعة فئة «إكس كات» الأسبوع الماضي.

وقال: «ندرك أن الحصول على 16 نقطة يعني حسمنا اللقب العالمي، ورغم ذلك ندخل المنافسات بتركيز ورغبة كبيرة من أجل مواصلة التفوق، وندرك أهمية العمل الجماعي في هذا النوع من المنافسات التي يوجد فيها عمل كبير من تحضيرات سائقين وتجهيزات ميكانيكية وغيرها، ونتطلع أن نواصل المضي قدماً على الاستراتيجية التي نعمل بها هذا الموسم من أجل التواجد على منصات التتويج».

ويتطلع فريق الفيكتوري، إلى تعزيز سجلاته التاريخية، حيث يمتلك حالياً 27 لقباً عالمياً في فئات المسابقات الدولية للزوارق السريعة كافة، وهو يطمح أن يؤكد تفوقه من بوابة فئة الفورمولا 1 أيضاً.

وبحسب برنامج جائزة الشارقة الكبرى، يقام غداً المؤتمر الصحفي للسائقين، وتنطلق التدريبات الحرة للفرق المشاركة، فيما تبدأ الإثارة بعد غد السبت، مع إقامة التصفيات الرسمية، وسباقي السرعة، فيما ترتفع حدة الترقب يوم الأحد، مع إقامة السباق الرئيس، والذي تعقبه مراسم التتويج.