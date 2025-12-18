«مبادلة أبوظبي» تنقل 20 ألف طالب إلى أجواء التنس بالمبادرة المدرسية

أبوظبي (الاتحاد)

تستعد بطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة للتنس للإعلان عن برنامج موسّع للتواصل مع المجتمع، يقرّب المدارس والطلبة وسفراء الشباب والجمهور من أجواء البطولة، استعداداً لانطلاق نسختها الرابعة في مجمع التنس الدولي بمدينة زايد الرياضية، خلال الفترة من 31 يناير حتى 7 فبراير 2026.

ويؤكّد هذا التوسع التزام البطولة بدعم مكانة أبوظبي كإحدى أبرز الوجهات العالمية للتنس، حيث تلتقي منافسات النخبة مع انتشار اللعبة على مستوى القاعدة الشعبية، عبر برامج تفتح الباب أمام المدارس والناشئة ومختلف فئات المجتمع لممارسة التنس عن قرب.

ويتوسّع برنامج المدارس هذا العام ليصل إلى الحضانات والمدارس الحكومية ومدارس الشراكات التعليمية والمدارس الخاصة في مختلف أنحاء الإمارة، من خلال أنشطة تجمع بين الإبداع المستلهم من لاعبي التنس، وتنمية المهارات الأساسية في سن مبكرة، وإتاحة الفرصة للطلبة للتعرّف إلى أجواء البطولة عن قرب.

ويشارك الطلبة في مسابقة فنية على مستوى الدولة باستخدام مواد معاد استخدامها مستوحاة من التنس، إلى جانب حملة «صمّم حقيبتك» التي تُعرض أعمالها في قرية الجماهير، وفعالية «النجوم الصغار»، حيث يمر الأطفال في استعراض داخل قرية الجماهير بملابس مستوحاة من نجوم التنس. كما يتضمّن البرنامج حملات إضافية تركّز على الاستدامة، من بينها مبادرة توضع فيها بذرة قابلة للغرس داخل كرة تنس، ونشاط يتيح للجمهور كتابة رسائل إلى اللاعبات، بهدف تعزيز الوعي البيئي.

تستهدف بطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة هذا العام الوصول إلى 20,000 طالب وطالبة في مختلف مدارس الإمارة، ومنحهم فرصة التعرّف عن قرب إلى لعبة التنس، من خلال حصص تدريبية وألعاب وأنشطة تفاعلية وهدايا ممتعة تحمل طابع البطولة.

وتشمل الفعاليات المدرسية جولة كأس بطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة، بما يضيف مزيداً من الحماس، ويقرّب الطلبة من أجواء المنافسات قبل انطلاق النسخة الرابعة.

وبالإضافة إلى إتاحة الفرصة أمام الطلبة للانضمام إلى برنامج جامعي الكرات، سيحصل مئات الأطفال على تذاكر مجانية لمتابعة المباريات من المدرجات، ومشاهدة مجريات اللعب عن قرب خلال أيام البطولة.

بعد النجاح الكبير الذي حققته جولة مبادلة أبوظبي المفتوحة في 2025، تعود هذا العام بحضور أوسع في مختلف أنحاء الإمارة، لتنقل التنس من الملاعب إلى الساحات العامة.

وتقدّم الجولة ملعب تنس مصغّراً متنقّلاً، وعرضاً للكأس الرسمية، وتجارب تحمل طابع البطولة، إلى جانب ألعاب وأنشطة تفاعلية تتيح للجمهور التعرّف إلى التنس بطريقة بسيطة وممتعة.

وبعد مشاركتها في سباق جائزة مبادلة أبوظبي الكبرى للإبحار سيل جي بي لموسم 2025، وفي فعالية مبادلة خلال شهر نوفمبر، تواصل الجولة زياراتها لمجتمعات وأحياء أبوظبي، لتمنح العائلات واللاعبين الجدد فرصة تجربة التنس قبل انطلاق القرعة الرئيسة للبطولة. كما ترافق الجولة تركيبة فنية على هيئة كرة تنس كبيرة تدعو السكّان إلى التقاط الصور ومشاركتها، للدخول في سحوبات على تذاكر حضور مباريات البطولة.

يمنح برنامج بلاي ميكرز البطولة طاقة جديدة، إذ يفتح المجال أمام محبّي الرياضة من عمر 17 إلى 29 عاماً للانضمام كسفراء شباب للبطولة، يشاركون في صناعة محتوى خاص، ونقل تجارب الجمهور، وزيادة التفاعل والحماس مع اقتراب انطلاق منافسات فبراير.

وسيحصل أبرز المشاركين في البرنامج على مزايا خاصة تشمل حضور لقاءات حصرية مع اللاعبات، والمشاركة في مراسم اختيار القرعة، وتصاريح ضيافة، ودعوات لحفلات اللاعبين إلى جانب نجمات رابطة اللاعبات المحترفات. ويدعى الشباب من عشّاق التنس والرياضة في مختلف أنحاء دولة الإمارات إلى بدء رحلتهم كسفراء بلاي ميكرز رسميين للبطولة، والتسجيل من هنا.

وتأتي نسخة 2026 من بطولة مبادلة أبوظبي اللتنس بعد نسخة استثنائية في 2025 استقطبت آلاف المتفرجين، وشهدت مشاركة ثماني لاعبات من بين أفضل 20 لاعبة على مستوى العالم، لترسّخ مكانة البطولة كإحدى أبرز محطات رابطة محترفات التنس 500 خلال الموسم.

وتتقدّم قائمة الأسماء المؤكدة مبكراً بطلة النسخة الماضية، ونجمة أبوظبي مرتين بليندا بنشيتش، التي تعود إلى مجمع التنس الدولي في مدينة زايد الرياضية ساعية إلى لقب ثالث، إلى جانب نجمة الفلبين الصاعدة ألكسندرا إيالا، التي تواصل تقدّمها السريع في تصنيف اللاعبات المحترفات.