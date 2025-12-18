مورايس يدشن «الخماسية الصعبة» مع الشارقة بمواجهة الهلال

علي معالي (أبوظبي)

بدأ فريق الشارقة لكرة القدم، مرحلة المدرسة البرتغالية من جديد، حيث قاد خوسيه مورايس تدريبات «الملك» استعداداً للمرحلة المقبلة، والتي تعتبر من أهم مراحل الشارقة بعد الهزة العنيفة التي لازمت الفريق هذا الموسم، وجعلته يتراجع بشكل كبير في كل المسابقات المحلية والقارية.

وخلال الفترة من 22 ديسمبر الحالي إلى 10 يناير 2026، يدخل الفريق مع مدربه الجديد العديد من المحطات والاختبارات الصعبة، حيث يخوض 5 مباريات مهمة للغاية في مسيرة مورايس مع الملك، ومن خلالها سيتم تحديد الكثير من ملامح الفريق، وقدرة هذا المدرب على إصلاح ما أفسده المدرب السابق الصربي ميلوش.

وتتوزع هذه المحطات الـ 5 ما بين دوري أبطال آسيا للنخبة، ودوري أدنوك للمحترفين، وكأس سوبر إعمار، حيث يبدأ مورايس مهمته بلقاء في غاية الصعوبة يوم الاثنين المقبل بمواجهة الهلال السعودي في دوري أبطال آسيا للنخبة على استاد الشارقة، في موقعة مثيرة أمام متصدر المسابقة برصيد 15 نقطة بالعلامة الكاملة في 5 مباريات، في المقابل يأتي الشارقة في المركز السابع برصيد 7 نقاط.

وبعد هذه المواجهة القارية الصعبة، هناك مباراة واحدة على لقب بطولة، وستكون أمام شباب الأهلي على لقب كأس إعمار يوم 27 ديسمبر الجاري، وهو لقب يخطط له مورايس لكي يبدأ مشواره الملكي بلقب جديد لخزائن النادي.

ثم يتحول مورايس بعد ذلك لخوض 3 مباريات في غاية القوة بدوري أدنوك للمحترفين أمام العين متصدر الدوري يوم 2 يناير المقبل، ثم النصر المتطور، خلال هذه الفترة يوم 6 يناير، ويحتل «العميد» المركز السابع بـ 11 نقطة، ثم المواجهة المرتقبة أمام الوحدة في 10 يناير 2026، وهي مواجهة تحمل الكثير من التحديات أمام وصيف الدوري.

وعقد مورايس اجتماعه الأول مع اللاعبين الموجودين في التدريبات حالياً بشكل منفرد تماماً، بعيداً عن إدارة النادي أو الجهازين المعاون والإداري، وقبل الاجتماع قام رئيس مجلس إدارة النادي بتعريف المدرب على اللاعبين، ورحب الجميع بوجوده في بيت الملك، بحثاً عن مرحلة جديدة ومهمة في مسيرة الفريق.

وينتظر مورايس عودة اللاعبين الدوليين مع المشاركة في كأس العرب، لوضع اللمسات المهمة على طريقة اللعب أمام الهلال، حيث يتدرب الفريق حالياً بشكل منتظم يومياً حتى موعد مباراة الهلال السعودي، ويسعى البرتغالي إلى تغيير الأفكار القديمة التي حاول الصربي ميلوش تطبيقها، وجاءت بصورة سلبية على أداء ونتائج الشارقة، وتحدث مورايس مع اللاعبين الكبار بالفريق، وفي مقدمتهم شاهين عبدالرحمن، والبرازيلي إيجور كورونادو، والتونسي فراس بالعربي.

من جانب آخر، يغادر لاعب الفريق الأول عادل تعرابت يوم السبت المقبل إلى البرتغال لإجراء عملية جراحية في الرباط الصليبي للركبة، وهو ما يعني انتهاء موسم اللاعب مع الشارقة، خاصة أنه يشارك على المستوى الآسيوي فقط.