الرياضة

شباب الأهلي يبدأ العد التنازلي للمرحلة «المفصلية»

شباب الأهلي يبدأ العد التنازلي للمرحلة «المفصلية»
18 ديسمبر 2025 15:15

مراد المصري (أبوظبي)
كثّف الفريق الأول لكرة القدم بنادي شباب الأهلي تحضيراته مع بدء العد التنازلي للمرحلة المفصلية في منافسات الموسم الحالي، حيث يخوض «الفرسان» أكثر من مباراة في مختلف المسابقات من شأنها أن ترسم ملامح المنافسة القادمة.
وخاض الفريق مباراة ودية الأسبوع الماضي، تفوق فيها على الفيحاء السعودي 2-0، إلا أن المدرب باولو سوزا، يدرك أن المباريات الرسمية القادمة بحاجة للمزيد من الجهد والتركيز، بداية من لقاء السد القطري يوم الثلاثاء ضمن منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة، في لقاء يتطلع فيه لتأمين صعوده إلى الأدوار الإقصائية والتواجد في أفضل مركز ممكن على سلم الترتيب، وبعد ذلك بأربعة أيام يلتقي الشارقة يوم 27 ديسمبر الجاري على لقب كأس السوبر، قبل أن يخوض 5 مباريات خلال شهر يناير المقبل يختتم بها الدور الأول ضمن دوري أدنوك للمحترفين.
ويتطلع المدرب البرتغالي إلى إيجاد الصيغة الأنسب للمداورة بين لاعبيه، وتحمل ضغط المباريات المقبل، وذلك مع سعيه للبقاء في دائرة المنافسة على لقب الدوري، حيث يبتعد «الفرسان» حالياً ب 3 نقاط فقط عن العين المتصدر، كما يتواجد الفريق في مسابقة كأس صاحب السمو رئيس الدولة، التي يلتقي فيها خورفكان في الأول من فبراير المقبل في إطار الدور ربع النهائي.
ورغم غيابهما للمشاركة في كأس العرب، فإن محمد المقبالي ويحيى الغساني حملا أنباءً سارة لشباب الأهلي، بالأداء المتميز، الذي قدماه في صفوف منتخبنا الوطني في البطولة، فيما لا تزال الجماهير تطالب الإدارة بالتحرك في ملف المهاجم خلال سوق الانتقالات الشتوية المقبلة، حيث بدا واضحاً تأثر الفريق بغياب الفاعلية الهجومية هذا الموسم في ظل غياب سردار أزمون هدّاف الفريق للإصابة.

