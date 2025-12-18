القفاي للمحامل الشراعية ينطلق الأحد بمهرجان الياسات

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت اللجنة المنظمة لمهرجان الياسات، تحديد يوم الأحد المقبل موعداً لإقامة سباق القفاي للمحامل الشراعية فئة 22 قدماً، والذي يقام ضمن الفعاليات الرياضية المصاحبة للمهرجان، بتنظيم هيئة أبوظبي للتراث ومجلس أبوظبي الرياضي، ونادي أبوظبي للرياضات البحرية.

ويأتي سباق القفاي 22 قدماً، ضمن السباقات التراثية، التي تحظى بمكانة خاصة لدى ملاك المحامل والنواخذة، لما تمثله من امتداد حي للإرث البحري الإماراتي، وفرصة لتجسيد مهارات الإبحار التقليدي والتنافس في أجواء تعكس روح الماضي الأصيل.

وأكدت اللجنة المنظمة أن تحديد موعد السباق يأتي في إطار الاستعداد المبكر لضمان أعلى مستويات التنظيم والسلامة، وإتاحة الفرصة أمام المشاركين للاستعداد الفني واللوجستي، بما يسهم في إخراج السباق بصورة تواكب مكانة مهرجان الياسات، كأحد أبرز المهرجانات التراثية والرياضية في الدولة.

ويواصل مهرجان الياسات تقديم باقة متنوعة من الفعاليات التراثية والرياضية التي تجمع بين الأصالة والتنافس، وسط اهتمام واسع من الجمهور والمشاركين، وبشراكة استراتيجية بين الجهات المنظمة لدعم وصون الموروث البحري الإماراتي.