«الجولف» يدعم 80 موهبة بـ«صقور المستقبل»

العين (الاتحاد)

أُسدل الستار على منافسات بطولة صقور المستقبل.. «واعدي ومستقبل الجولف»، والتي أُقيمت على هامش بطولة كأس الإمارات الدولي للجولف واستضافها نادي العين للفروسية والرماية والجولف، وسط أجواء تنافسية مميزة وحضور قيادي محلي وعربي وقاري، وبمشاركة 80 لاعباً ولاعبة.

وشهدت البطولة منافسات البار 3 وتحديات المهارات إلى جانب إطلاق فعالية «الصقور الصغار - 3 بار»، دعماً لتطوير المواهب الوطنية في المراحل السنية المبكرة، حيث تم توزيع المشاركين على ثلاث مجموعات وفق نظام الألوان (الأحمر، الأزرق، الأخضر)، في إطار تنظيمي يهدف إلى إتاحة فرص متكافئة للمنافسة، وصقل المواهب الواعدة، وتعزيز قاعدة اللعبة.

وتأتي بطولة «صقور المستقبل» ضمن رؤية استراتيجية تهدف إلى اكتشاف وصقل المواهب، وتعزيز مشاركة الفتيات، وترسيخ مكانة الإمارات كحاضنة للبطولات النوعية التي تجمع بين التنافس الرياضي وبناء القاعدة.

وفي مجموعة اللون الأحمر - فئة الفتيات، تألقت اللاعبة فاطمة كلبت ونجحت في انتزاع المركز الأول، مؤكدة حضورها القوي كإحدى أبرز المواهب الصاعدة، فيما جاءت هند المازمي في المركز الثاني، في مشهد عكس التطور اللافت للفتيات خلال البطولة.

أما على مستوى فئة الأولاد بالمجموعة الحمراء، تُوّج سالم الفلاسي بالمركز الأول، يليه محمد الحداد في المركز الثاني، بعد منافسات قوية اتسمت بالندية.

وفي المجموعة الزرقاء - فئة البنين، توّج اللاعب زايد المازمي بالمركز الأول، ونالت ياسمين الحوسني المركز الأول بفئة الفتيات في المجموعة ذاتها، لتؤكد استمرار حضور اللاعبات بقوة في منصات التتويج.

كما أسفرت منافسات المجموعة الخضراء عن فوز اللاعب ماجد المنصوري بالمركز الأول، والثاني سلطان المازمي بعد أداء مميز استحقا عليه التتويج.

وفي ختام البطولة، قام كل من اللواء «م» عبدالله السيد الهاشمي رئيس اتحاد الجولف، واليازية الكويتي عضو مجلس إدارة الاتحاد وبحضور أكرم سكيك مدير الاتحاد، بتكريم الفائزين والفائزات وتوزيع الجوائز وسط أجواء إيجابية، عكست أهمية هذه البطولات في دعم المواهب الناشئة، بما يسهم في إعداد جيل جديد يمثل مستقبل الجولف الإماراتي.

وأكد الهاشمي، أن إقامة بطولة «صقور المستقبل - واعدي ومستقبل الجولف» تمثل إحدى الركائز الأساسية في استراتيجية الاتحاد الهادفة إلى بناء قاعدة قوية ومستدامة للعبة، مشيراً إلى أن التركيز على المراحل السنية المبكرة يُعد استثماراً حقيقياً في مستقبل الجولف الإماراتي.

وقال الهاشمي: «نولي في اتحاد الإمارات للجولف أهمية كبيرة لإقامة مثل هذه البطولات المخصصة للفئات العمرية الصغيرة، لما لها من دور محوري في اكتشاف المواهب وصقلها في وقت مبكر، وإعداد جيل قادر على تمثيل الدولة في الاستحقاقات الإقليمية والقارية والدولية مستقبلاً».

وأضاف: «هذه البطولات تأتي ضمن رؤيتنا الاستراتيجية التي تقوم على العمل التكاملي، والذي نعززه من خلال التعاون الوثيق مع أكاديميات الجولف المنتشرة في الدولة، إلى جانب وزارة التربية والتعليم عبر برامج ممنهجة في المدارس الحكومية والخاصة بمختلف إمارات الدولة، بما يسهم في نشر ثقافة اللعبة بين الطلبة».

وأشار رئيس اتحاد الجولف إلى أن الحضور المميز للاعبات وتفوق الفتيات في هذه البطولة، يعكس نجاح البرامج التطويرية، مؤكداً حرص الاتحاد على توفير بيئة تنافسية متكاملة تسهم في إعداد أبطال المستقبل.