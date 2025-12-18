جوارديولا يثني على شرقي وسافينيو وترافورد

لندن(د ب أ)

أبدى الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، سعادته الغامرة بمردود لاعبيه، عقب الفوز على برينتفورد بهدفين دون رد، في مباراة شهدت تغييرات جذرية بسبعة أسماء جديدة عن التشكيلة التي هزمت كريستال بالاس، حيث حسم ثنائية اللقاء ريان شرقي، وسافينيو لصالح «السيتيزنز.

وتأهل مانشستر سيتي للدور قبل النهائي لكأس رابطة المحترفين بفضل الفوز على برينتفورد.

وافتتح ريان شرقي التسجيل لمانشستر سيتي في الدقيقة 32، بعدما تابع ركلة ركنية من الجانب الأيمن، أبعدها دفاع برينتفورد بطريقة خاطئة، لتصل الكرة للنجم الفرنسي، الذي أطلق قذيفة مدوية من خارج منطقة الجزاء، واضعاً الكرة على يسار الآيسلندي هكون رافن، حارس مرمى برينتفورد، داخل الشباك.

وعزز سافينيو تقدم مانشستر سيتي، بعدما أضاف الهدف الثاني للفريق السماوي في الدقيقة 67.

وخص جوارديولا لاعبه الشاب سافينيو بثناء كبير، واصفاً إياه باللاعب المثابر الذي لا يتوقف عن بذل الجهد، مشيراً إلى أنه يقدر روحه الرياضية العالية، وانطلاقاته المستمرة رغم حاجته لتطوير قراراته النهائية.

وأكد جوارديولا أن ثقته في سافينيو كبيرة رغم صغر سنه، مؤكداً قدرته على اللعب في الجناحين، ومع الوقت والخبرة سيتحول إلى لاعب من الطراز العالمي. كما لم يخف المدرب الإسباني، إعجابه بالهدف الافتتاحي الذي سجله الفرنسي ريان شرقي، واصفاً تسديدته الصاروخية من مسافة 20 ياردة بأنها«هدف يدرك روعته حتى الأعمى»، وشبه قدرته على التسجيل بهذه الطريقة بما كان يفعله فيل فودين سابقاً.

وفيما يخص مركز حراسة المرمى، أشاد بيب بالأداء الواثق لجيمس ترافورد، مؤكداً دوره الحيوي في المرحلة المقبلة، معترفاً بصعوبة الموقف في ظل وجود حارس من طراز رفيع مثل جيانلويجي دوناروما، لكنه شدد على رغبته الدائمة في منح الفرص للجميع. وعن التغييرات الواسعة في التشكيلة التي شملت إشراك ريكو لويس وخوسانوف وناثان وديفين، أوضح جوارديولا أن هؤلاء اللاعبين قدموا أداءً رائعاً رغم الصعوبات الأولية في تنفيذ الضغط العالي، مشيراً إلى أن تحركات أوسكار بوب وسافينيو خلف المدافعين كانت مفتاح السيطرة على اللقاء بعد مرور الدقائق الأولى.

وكشف جوارديولا عن حاجته لإشراك عناصر الخبرة مثل يوسكو جفارديول، وماتيوس نونيز، وبيرناردو سيلفا في الشوط الثاني لرفع النسق الدفاعي، خاصة بعد تراجع طاقة ريان شرقي البدنية، كما أبدى أسفه لاضطراره إشراك بعض اللاعبين، مثل فيل فودين لدقائق أكثر مما كان مخططاً له بسبب إصابة أوسكار بوب.

واختتم بيب حديثه بالتعبير عن سعادته ببلوغ نصف النهائي مرة أخرى، معرباً عن قلقه بشأن إصابة أوسكار بوب التي يبدو أنها في أوتار الركبة، آملاً في عودته السريعة للملاعب قبل المواجهة المرتقبة ضد وستهام.