«أمم أفريقيا 2025».. تاريخ حافل وأرقام قياسية تنتظر التحطيم
18 ديسمبر 2025 14:48

القاهرة(د ب أ)
مع تبقي ثلاثة أيام حتى موعد انطلاق بطولة أمم أفريقيا التي تقام في المغرب، تتجه أنظار عشاق كرة القدم الأفريقية مجدداً إلى بطولة تستحضر تاريخاً طويلاً مع كل صافرة وكل مواجهة.
وذكر الموقع الرسمي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم، أنه سيتم فتح فصل جديد، عندما تنطلق منافسات البطولة يوم الأحد المقبل بمباراة المغرب مع جزر القمر، لكنها ستكتب على خلفية أرقام وإنجازات حدثت على مدار 70 عاماً من المنافسات القارية.
تميّز بعض اللاعبين في تاريخ البطولة بكثرة مشاركاتهم وعودتهم المتكررة، فيما نقش آخرون أسماءهم بأهداف غيّرت مجرى المباريات والبطولات، بل وصاغت روايات وطنية كاملة.
ومع تجمع 24 منتخباً في المغرب مدفوعين بالطموح والثقة، تبقى هذه الأرقام القياسية بمثابة المعايير التي سيسعى كل لاعب، عن قصد أو من دونه، إلى مطاردتها على مدار الشهر المقبل.
ولعل من أبرز الأرقام القياسية هو مشاركة أربعة لاعبين في ثماني نسخ من البطولة، وهم الكاميروني ريجوبرت سونج والمصري أحمد حسن، والتونسي يوسف المساكني، والغاني أندريه أيو.
كما أن هناك لاعبين اثنين فقط شاركا في أكبر عدد من المباريات في البطولة هما سونج وأيو، حيث شارك كل منهما في 36 مباراة مع منتخب بلاده، فيما يُعد المنتخب المصري أكثر منتخب خاض مباريات في البطولة، حيث خاض 111 مباراة.
ويحمل الثنائي المصري أحمد حسن وعصام الحضري الرقم القياسي بصفتهما أكثر لاعبين حصلا على لقب البطولة، حيث حصل كل منهما على أربعة ألقاب أعوام 1998 و2006 و2008 و2010.
ويعد مولامبا نداي، لاعب منتخب الكونغو الديمقراطية (زائير سابقاً)، هو أكثر لاعب سجل أهدافاً في نسخة واحدة من البطولة، حيث سجل 9 أهداف في نسخة 1974 التي استضافتها مصر.
فيما يُعد الإيفواري لوران بوكو هو أكثر لاعب تسجيلاً للأهداف في مباراة واحدة بكأس أمم أفريقيا، حيث سجل خمسة أهداف في المباراة التي فاز فيها منتخب كوت ديفوار على إثيوبيا 6/ 1 في نسخة 1970.
وكانت أكثر مباراة شهدت أهدافاً هي المباراة التي فاز فيها المنتخب المصري على نظيره النيجيري 6/ 3 في نسخة 1963.
وكان المصري أيمن منصور هو من سجل أسرع هدف في البطولة، عندما سجل هدفاً في مرمى الجابون بعد مرور 23 ثانية من بداية المباراة، التي انتهت بفوز المنتخب المصري برباعية في البطولة التي استضافتها تونس عام 1994.
ويظل الكاميروني صامويل إيتو هو الهدّاف التاريخي للبطولة، حيث سجل 18 هدفاً على مدار مشاركاته في البطولة الأفريقية في الفترة من 2000 إلى 2010.
ويظل المصري حسن الشاذلي هو اللاعب الوحيد الذي سجل ثلاثيتين (هاتريك) في البطولة، حيث سجل الهاتريك الأول أمام نيجيريا في نسخة 1963، فيما سجل الهاتريك الثاني أمام نيجيريا أيضاً في نسخة 1970.

