إعلان القائمة النهائية للمرشحين لجوائز «جلوب سوكر» في دبي



دبي (وام)



أعلنت اللجنة المنظمة لجوائز «جلوب سوكر» القائمة النهائية للمرشحين، لنيل جوائز «النسخة 16»، وذلك عقب إغلاق باب التصويت العالمي، الذي استقطب أكثر من 30 مليون صوت من جماهير كرة القدم حول العالم.

ومن المقرر تتويج الفائزين خلال حفل يجمع نخبة من نجوم اللعبة وصناع القرار والأساطير والأسماء الصاعدة، 28 ديسمبر الجاري، في منتجع «أتلانتس ذا رويال» بدبي.

وجرت عملية التصويت عبر جولتين عالميتين من 9 فئات رئيسية، هي أفضل لاعب، وأفضل لاعبة، وأفضل نادٍ للرجال، وأفضل نادٍ للسيدات، وأفضل مدرب، وأفضل لاعب وسط، وأفضل مهاجم، وأفضل لاعب صاعد، وأفضل لاعب في منطقة الشرق الأوسط.

كما يشهد الحفل توزيع جوائز أخرى ضمن فئات إضافية، من بينها أفضل وكيل لاعبين، وأفضل مدير رياضي، وجائزة مارادونا، إلى جانب جائزة المسيرة الرياضية وعدد من الجوائز الخاصة.

وتصدر نادي باريس سان جيرمان، حامل لقب دوري أبطال أوروبا، قائمة الترشيحات بحصوله على النصيب الأكبر، حيث ينافس على جائزة أفضل نادٍ للرجال إلى جانب أندية برشلونة وتشيلسي وفلامنجو وليفربول.

كما يتنافس لويس إنريكي، مدرب باريس سان جيرمان، على جائزة أفضل مدرب مع كل من تشابي ألونسو «ريال مدريد»، وميكل أرتيتا «أرسنال»، وهانزي فليك «برشلونة»، وإنزو ماريسكا «تشيلسي».

وضمّت القائمة النهائية لجائزة أفضل لاعب ثنائي باريس سان جيرمان عثمان ديمبيلي وفيتينيا، إلى جانب كيليان مبابي «ريال مدريد»، ورافينيا ولامين يامال «برشلونة».

وفي فئة أفضل لاعبة، تتطلع أيتانا بونماتي، لاعبة برشلونة والمنتخب الإسباني، للفوز بالجائزة للعام الثالث على التوالي، وسط منافسة من ماريونا كالدينتي «إسبانيا وأرسنال»، وميلشي دومورناي «هايتي وليون»، وألكسيا بوتياس «إسبانيا وبرشلونة»، وأليسيا روسو «إنجلترا وأرسنال».

فيما انحصرت المنافسة على جائزة أفضل نادٍ للسيدات بين أرسنال وبرشلونة وتشيلسي ويوفنتوس.

وأكد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو حضوره حفل هذه النسخة، حيث ينافس مهاجم النصر على جائزة أفضل لاعب في منطقة الشرق الأوسط، إلى جانب سالم الدوسري «الهلال»، وكريم بنزيمة «الاتحاد»، ورياض محرز «الأهلي».

وتقوم رابطة الدوري الإسباني «الليجا»، الشريك الاستراتيجي لجوائز «جلوب سوكر»، بتكريم الفائزين بجوائز موسم 2024-2025 في دبي، حيث نال لاعب برشلونة رافينيا جائزة أفضل لاعب، وهانزي فليك جائزة أفضل مدرب، ولامين يامال جائزة أفضل لاعب صاعد، فيما ذهبت جائزة أفضل هدف إلى لوكا سوتشيتش لاعب ريال سوسيداد، وجائزة أفضل تصدٍ إلى يان أوبلاك حارس أتلتيكو مدريد.