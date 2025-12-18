الجمعة 19 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
الرياضة

240 مطية في مزاد المرموم للإنتاج الشخصي

18 ديسمبر 2025 17:11

 
علي معالي (أبوظبي)

ينظم نادي دبي لسباقات الهجن مزاد المرموم الـ13 للإنتاج الشخصي «فطامين»، في قرية المرموم التراثية، على مدار 4 أيام، من 20 إلى 23 ديسمبر الجاري.
ويُعد المزاد من أبرز الفعاليات المتخصصة في عرض وبيع سلالات الهجن المتميزة، حيث يشهد طرح أكثر من 240 مطية، تنحدر جميعها من سلالات مرموقة أثبتت حضورها ونجاحها في ميادين السباقات.
وأكد نادي دبي لسباقات الهجن اكتمال التجهيزات التنظيمية، لإقامة المزاد وفق أعلى المعايير المعتمدة، بما يوفر بيئة تنظيمية متكاملة، وفي أجواء تراثية أصيلة تعكس عمق الارتباط برياضة الهجن ومكانتها في الموروث الإماراتي.

 

الإمارات
دبي
المرموم
الهجن
