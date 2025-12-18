فيرستابن يتسابق بـ«الرقم ثلاثة» في الموسم المقبل



لندن (رويترز)



يضع ماكس فيرستابن الرقم ثلاثة على سيارته في الموسم المقبل، وهو الرقم الذي استخدمه زميله السابق دانييل ريكاردو، بعدما اختار لاندو نوريس سائق مكلارين وضع الرقم واحد على سيارته بصفته الفائز بلقب بطولة العالم لسباقات «الفورمولا-1».

وتسابق بطل العالم أربع مرات مع فريق رد بول بالرقم 33 حتى فوزه بأول ألقابه في عام 2021، كما ظهر الرقم على عدد من القبعات والقمصان، وحتى بعض الوشوم التي رسمها مشجعوه.

وقال السائق الهولندي لمنصة فيابلاي: «لطالما كان رقمي المفضل هو ثلاثة، باستثناء الرقم واحد، يمكننا الآن أن نتبادل لذلك سأختار الرقم ثلاثة».

وأضاف: «كان الرقم 33 جيداً، لكنني أفضل الرقم ثلاثة على الرقم اثنين، لطالما قلت أنه يمثل حظاً مضاعفاً، ولكنني حظيت بحظي في الفورمولا-1».

وكان الأسترالي ريكاردو زميلا لفيرستابن في رد بول بين عامي 2106 و2018، لكنه اعتزل الآن، وسمح الاتحاد الدولي للسيارات والسائق بإعادة استخدام الرقم.

وكان على السائقين في السابق الالتزام بنفس الرقم طوال مسيرتهم المهنية، ويجب ألا يكونوا قد تسابقوا لموسمين متتاليين قبل أن يتم تغييره، كانت آخر مشاركة لريكاردو في سباق سنغافورة في سبتمبر من العام الماضي.

وأكد نوريس هذا الشهر أنه يستبدل رقمه أربعة برقم البطل.