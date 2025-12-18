الجمعة 19 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
خالد بن حميد القاسمي يشهد اجتماع اللجنة المنظمة لطواف الشارقة الدولي

18 ديسمبر 2025 18:18

 
الشارقة (وام)

حضر الشيخ الدكتور خالد بن حميد القاسمي، رئيس مجلس الشارقة الرياضي، اجتماع اللجنة المنظمة لطواف الشارقة الدولي الـ11، الذي عُقد بمقر المجلس، وذلك لمتابعة التحضيرات اللوجستية والتنظيمية للحدث المقرر إقامته، من 23 إلى 27 يناير 2026.
ورحّب رئيس مجلس الشارقة الرياضي بأعضاء اللجنة، مؤكداً أهمية تضافر الجهود لضمان تنظيم مميز لهذا الحدث الدولي، الذي بات يشكّل علامة فارقة في جودة التنظيم على مستوى سباقات الدراجات الهوائية، معرباً عن ثقته الكاملة في اللجنة المنظمة لمواصلة النجاحات، التي تحققت في الدورات السابقة.
حضر الاجتماع محمد عبيد الحصان، أمين عام مجلس الشارقة الرياضي، والدكتور ياسر عمر الدوخي، مدير الطواف، وبخيت سعيد القرص، نائب مدير الطواف، إلى جانب أعضاء اللجنة المنظمة.
واطلع المجتمعون على تقارير اللجان الفرعية المختلفة، كما تم اعتماد جدول زمني لتفقد مراحل الطواف المقترحة، والمسارات المخصصة لسباقي فئتي الشباب وأصحاب الهمم، وذلك في ضوء الترتيبات الفنية والأمنية المعتمدة.
وتم استعراض قائمة الفرق والمنتخبات المشاركة، إلى جانب الخطة الترويجية للحدث، حيث تقرر الإعلان عن جميع الترتيبات التنظيمية لطواف الشارقة الدولي الـ11 من خلال مؤتمر صحفي يسبق انطلاقته.

الإمارات
الشارقة
مجلس الشارقة الرياضي
خالد بن حميد القاسمي
