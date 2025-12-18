مواجهات قوية أبطال أوروبا للسيدات



برلين (أ ب)



جرت مراسم قرعة دور الستة عشر لبطولة دوري أبطال أوروبا للسيدات، والتي أسفرت عن مواجهات نارية مرتقبة تنطلق بملحق الدور الإقصائي في فبراير المقبل.

ومن المقرر أن تقام مباريات الذهاب لهذا الدور 11 و12 فبراير، حيث يصطدم أتلتيكو مدريد الإسباني بمانشستر يونايتد الإنجليزي، ويواجه أرسنال الإنجليزي فريق أود هيفرلي لوفين البلجيكي، بالإضافة إلى المواجهة الكبرى بين باريس الفرنسي وريال مدريد الإسباني، كما يلتقي فولفسبورج الألماني مع يوفنتوس الإيطالي، على أن تقام مباريات الإياب لحسم المتأهلين 18 و19 من الشهر ذاته.

وتمتد إثارة القرعة لتشمل مسار دور الثمانية المقرر إقامته في أواخر مارس وأوائل أبريل؛ إذ ينتظر بايرن ميونيخ الألماني الفائز من لقاء أتلتيكو مدريد ومانشستر يونايتد، بينما يصطدم العملاق الإسباني برشلونة بالفائز من قمة باريس وريال مدريد.

وفي المسار الآخر، يترقب تشيلسي الإنجليزي المتأهل من مواجهة لوفين وأرسنال، في حين يواجه أولمبيك ليون الفرنسي الفائز من صدام فولفسبورج ويوفنتوس.

ومن المنتظر أن تقام جولة ذهاب دور الثمانية 24 و25 مارس، ليتحدد المربع الذهبي رسميا بعد مباريات الإياب في الأول والثاني من أبريل.