الإصابة تُبعد لينجليه عن أتلتيكو مدريد فترة طويلة



لندن (د ب أ)



يواجه كليمون لينجليه، لاعب فريق أتلتيكو مدريد الإسباني لكرة القدم، الغياب عن الملاعب فترة طزيلة، بعد إصابته في أربطة الركبة.

واضطر اللاعب الدولي الفرنسي لمغادرة الملعب بعد مرور 10 دقائق من بداية المباراة، التي فاز بها فريقه 3- 2 على أتلتيكو بالياريس، أحد أندية الدرجة الرابعة، ببطولة كأس ملك إسبانيا.

وجاء في بيان تم نشره على حساب أتلتيكو مدريد الرسمي بموقع (إكس) للتواصل الاجتماعي «يعاني لينجليه من التواء شديد في الرباط الجانبي للركبة، دون وجود إصابات أخرى مصاحبة».

وأضاف البيان، الذي نقلته وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) «يخضع لينجليه، الذي اضطر لمغادرة المباراة ضد أتلتيكو بالياريس، بعد مرور 10 دقائق فقط، للمتابعة الطبية للتعرف على تطورات حالته».

وشارك لينجليه في 12 مباراة بجميع المسابقات هذا الموسم مع أتلتيكو، بعد انضمامه لفريق العاصمة الفرنسية بشكل نهائي قادماً من برشلونة الإسباني في الصيف الماضي، عقب فترة إعارة استمرت موسماً كاملاً الموسم الماضي.

وسبق أن تم إعارة لينجليه «30 عاماً»، والذي يملك 16 مباراة دولية، من برشلونة إلى ناديي توتنهام وأستون فيلا في الدوري الإنجليزي الممتاز.