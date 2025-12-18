الجمعة 19 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دورتموند يرغب في إنهاء 2025 بالفوز على مونشجلادباخ

18 ديسمبر 2025 20:35


برلين (د ب أ)

يرغب نادي بوروسيا دورتموند في إنهاء عام 2025 بأفضل طريقة ممكنة، بعد انتكاستين تعرض لهما، لكنه يعاني من مشاكل دفاعية قبل مواجهة بوروسيا مونشنجلادباخ، الجمعة، ضمن منافسات الدوري الألماني لكرة القدم (البوندسليجا).
وتعرض فالديمار أنتون وآرون أنسيلمينو للإصابة فيما غادر رامي بنسبعيني ليلحق بمعسكر منتخب الجزائر استعدادا لكأس أمم أفريقيا، وهو الأمر الذي يفتح الباب لعودة نيكلاس زولي.
وغاب زولي لعدة أسابيع بسبب إصابة في إصبع القدم، وشارك بديلاً في الوقت بدل الضائع من مواجهة فرايبورج التي انتهت بالتعادل 1-1 يوم الأحد الماضي.
وقال الكرواتي كوفاتش، المدير الفني لدورتموند: «استغرق نيكلاس وقتاً طويلاً، واستمرت إصابته وقتاً أطول مما توقعنا، أنه يتدرب بجد مرة أخرى وأوجد انطباعاً جيداً في رأيي وهو خيار بديل».
وسيفتقد دورتموند أيضاً خدمات لاعب الوسط الإنجليزي جوب بيلينجهام، والذي تعرض للطرد أمام فرايبورج، قبل أن تتلقى شباك الفريق هدف التعادل، وجاء ذلك التعادل بعد أيام قليلة من التعادل 2-2 مع بودو جليمت النرويجي في دوري أبطال أوروبا.
لكن في المجمل لعب دورتموند بشكل جيد في النصف الأول من الموسم، وهو أفضل مما كانت عليه الأمور في نفس الفترة العام الماضي، ويحتل الفريق المركز الثالث في البوندسليجا، ويتشارك نفس الرصيد من النقاط مع لايبزج، صاحب المركز الثاني، ولديه إمكانية التأهل المباشر إلى دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا.
وقال كوفاتش، الذي جرى تعيينه في فبراير الماضي: «تطورنا بشكل جيد كفريق ونحن الآن أفضل من العام الماضي».
واستعاد مونشنجلادباخ أداءه المعهود بعد بداية سيئة للموسم، لينتقل إلى وسط الترتيب، لكن كوفاتش لن يتعامل مع المباراة على أنها مضمونة.
وقال كوفاتش: «استعاد جلادباخ قوته وقدم أداءً جيداً مؤخراً، أنه فريق صعب حينما تواجهه وسيدافع بشكل جيد، هدفنا واضح وهو الفوز في آخر مباراة في عام 2025».

