الأحد 21 ديسمبر 2025
الرياضة

مدرب الإنتر يصف بولونيا بـ «الطاقة العالية»!

مدرب الإنتر يصف بولونيا بـ «الطاقة العالية»!
18 ديسمبر 2025 20:39

 

الرياض (د ب أ)

أكد الروماني كريستيان كيفو، المدير الفني لفريق إنتر ميلان، جاهزية فريقه لمواجهة بولونيا، الجمعة، في الدور قبل النهائي لبطولة كأس السوبر الإيطالي لكرة القدم، مشدداً على صعوبة المواجهة أمام منافسه، الذي يملك «طاقة عالية».
وتستضيف السعودية منافسات كأس السوبر الإيطالي للمرة السادسة، وذلك خلال الفترة من 18 حتى 22 ديسمبر الجاري.
وأوضح كيفو، في المؤتمر الصحفي الذي عقده الخميس للحديث عن المباراة، أن الفريق استعد بالشكل الأمثل لخوض المواجهة المرتقبة، مع التركيز على الجاهزية الذهنية والبدنية لتقديم أفضل مستويات اللاعبين داخل أرضية الملعب.
وأضاف كيفو: «قمت بما يلزم ليكون اللاعبون سعداء ومتحمسين، ونحن نحاول تقديم أفضل ما لدينا يومياً، وتنتظرنا مباراة مهمة وصعبة، ويجب أن نظهر فيها بطبيعتنا، خصوصاً أن بولونيا فريق يملك طاقة عالية، ويمكنه إرباك أي منافس إذا لم يتمكن من مجاراته بدنياً».
من جهته، أكد قائد فريق إنتر ميلان، الإيطالي أليساندرو باستوني، إدراك الفريق لحجم التحدي في البطولة، مشيراً إلى أن خوض مباراتين فقط يمنح فرصة كبيرة لتحقيق لقب مهم مثل كأس السوبر الإيطالي، إلا أن المنافسة لن تكون سهلة في ظل وجود فرق قوية، وعلى رأسها بولونيا الذي سبب لهم صعوبات خلال السنوات الماضية.
يذكر أن الفائز من تلك المباراة يصعد للنهائي لملاقاة الفائز من لقاء المربع الذهبي الآخر بين ميلان ونابولي، الذي يقام اليوم الخميس .
كان ميلان قد فاز بكأس السوبر الإيطالي للمرة الثامنة الموسم الماضي، عندما تغلب على إنتر في النهائي الذي أقيم على ملعب «الأول بارك»، بالعاصمة السعودية الرياض، لينهي سلسلة من 3 ألقاب متتالية لغريمه.

