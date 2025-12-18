الجمعة 19 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

مدرب بولونيا بخوض «السوبر الإيطالي» في السعودية

مدرب بولونيا بخوض «السوبر الإيطالي» في السعودية
18 ديسمبر 2025 21:04

الرياض (د ب أ)

أعرب المدير الفني لفريق بولونيا، الإيطالي فينتشينزو إيتاليانو، عن سعادتهم بالتواجد في السعودية، ومشاركته في كأس السوبر الإيطالي لكرة القدم.
ويلتقي بولونيا مع إنتر، الجمعة، على ملعب (الأول بارك) في العاصمة السعودية الرياض، ضمن منافسات الدور قبل النهائي للمسابقة.
وشدد إيتاليانو في المؤتمر الصحفي، على أن فريقه يبذل أقصى الجهد ليكون في أتم الجاهزية، مؤكداً في الوقت ذاته، أن بولونيا استحق التواجد في المسابقة بعد تتويجه بلقب كأس إيطاليا عقب غياب دام 50 عاماً.
من جانبه، صرح لورينزو دي سيلفستري قائد الفريق «نعرف ما قدمناه في المواسم الماضية، بفضل العمل مع الجهاز الفني، ونبذل أقصى جهودنا للوصول إلى النهائي، ومنح جماهيرنا فرحة كبيرة».
وتستضيف السعودية كأس السوبر الإيطالي للمرة السادسة، وذلك خلال الفترة من 18 حتى 22 ديسمبر الجاري.
يذكر أن الفائز من تلك المباراة سوف يصعد للنهائي لملاقاة الفائز من لقاء المربع الذهبي الآخر بين ميلان ونابولي.
كان ميلان فاز بكأس السوبر الإيطالي للمرة الثامنة الموسم الماضي، عندما تغلب على إنتر في النهائي الذي أقيم على ملعب «الأول بارك»، بالعاصمة السعودية الرياض، لينهي سلسلة من 3 ألقاب متتالية لغريمه.

 

 

