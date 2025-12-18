59 جريحاً في اشتباكات نهائي كأس كولومبيا!



بوجوتا (أ ف ب)



تعرّض ما لا يقل عن 59 شخصاً للإصابة جراء اشتباكات بين مشجعين خلال نهائي كأس كولومبيا لكرة القدم في مدينة ميديين، بين فريقي أتلتيكو ناسيونال وديبورتيفو إنديبينديينتي ميديين، وفقاً لما أفادت به السلطات.

اندلعت أعمال الشغب في نهاية المباراة التي حسمها أتلتيكو ناسيونال على حساب صاحب الأرض بهدف.

وأظهرت صور لأعمال الشغب، نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، عشرات المشجعين من كلا الفريقين يقتحمون أرض الملعب ويرمون مقذوفات، في حين انتشرت شرطة مكافحة الشغب لإعادة الأمور إلى نصابها.

وصرّح سكرتير الأمن في ميديين مانويل فيا أن 52 شخصاً تعالجوا من إصابات مختلفة.

وأفادت الشرطة بإصابة سبعة من ضباطها أيضاً، فيما لم يُبلَّغ عن أي اعتقالات.

وقال فيا إن السلطات تراجع تسجيلات كاميرات المراقبة للأحداث لمحاولة تحديد هوية المتورطين.

وأفسدت أعمال العنف احتفالات نحو 43 ألف متفرج تجمعوا في الملعب.

وأُلغيت مراسم حفل تسليم كأس البطولة للفريق الفائز والميداليات للاعبين بسبب الاضطرابات.

ويُمنع عادة في كولومبيا حضور مشجعي الفريق الضيف لمشاهدة المباريات بين الفرق الكبرى تجنباً لوقوع أحداث من هذا النوع.

لكن بلدية مدينة ميديين قررت السماح لمشجعي الفريق الضيف أتلتيكو ناسيونال، بحضور النهائي الأربعاء، بهدف تعزيز السلام في كرة القدم.

ووصف رئيس البلدية فيديريكو جوتيريس المتورطين في أعمال العنف بالـ«مجرمين» والـ«منبوذين».

وأسفرت أعمال العنف في ملاعب كرة القدم الكولومبية منذ 2008، عن مقتل ما لا يقل عن 150 مشجعاً، وفقا لتحقيقات مستقلة، بيد أن ما من إحصاءات رسمية حول هذا الأمر.