مدرب وستهام يرفض الحديث عن رحيل فولكروج

مدرب وستهام يرفض الحديث عن رحيل فولكروج
18 ديسمبر 2025 21:29

 
لندن (د ب أ)

رفض البرتغالي نونو إسبيريتو سانتو، المدير الفني لفريق وستهام الإنجليزي، الحديث عن مستقبل مهاجم الفريق نيكلاس فولكروج، وسط تقارير إعلامية ربطته بالرحيل عن فريق في فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل.
وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أن اللاعب الدولي الألماني، والذي ارتبط بالرحيل إلى ميلان الإيطالي، غاب عن آخر ثلاث مباريات بالدوري الإنجليزي، لكنه عاد إلى تدريبات وستهام قبل مواجهة مانشستر سيتي السبت.
ولم يسجل فولكروج أي أهداف في تسع مباريات هذا الموسم، وسجل ثلاثة أهداف فقط في 29 مباراة منذ انضمامه إلى الفريق قادما من بوروسيا دورتموند في عام 2024. وقال نونو سانتو في مؤتمر صحفي: «جميع اللاعبين الذين تواجدوا في التدريبات متاحين للمشاركة طالما أنهم بحالة جيدة وتدربوا وعملوا بشكل جيد».
وأضاف: «نيكلاس انضم للتدريبات مجدداً اليوم وكان جزءاً من الحصة التدريبية وسنرى ما سيحدث غداً».
وتابع مدرب وستهام: «فيما يخص الانتقالات لن أتحدث عن ذلك لأنني لا أعرف ولست طرفاً في المحادثات».
ويحتل وستهام المركز الثامن عشر في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 13 نقطة.

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
وستهام
ميلان
مانشستر سيتي
