الأحد 21 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

رسوم وكلاء اللاعبين تصل إلى مستويات قياسية في عام 2025

رسوم وكلاء اللاعبين تصل إلى مستويات قياسية في عام 2025
18 ديسمبر 2025 21:47

 
برلين (د ب أ)

أخبار ذات صلة
فولتيماده «محبط» رغم إشادة مدرب نيوكاسل!
ماريسكا فخور بلاعبي تشيلسي في رحلة «سانت جيمس بارك»


أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) في بيان له، أن وكلاء اللاعبين حققوا أرباحاً قياسية في عام 2025، وبلغ إجمالي رسوم الوكلاء في صفقات انتقالات اللاعبين 37. 1 مليار دولار خلال الفترة من 1 يناير الماضي إلى أول ديسمبر الجاري، متجاوزاً بذلك الرقم القياسي السابق البالغ 4. 889 مليون دولار، عام 2023 .
ووفقاً لـ «الفيفا»، فقد استحوذت كرة القدم الأوروبية على الحصة الأكبر من رسوم الوكلاء، حيث تصدرت الأندية الإنجليزية القائمة بدفعها أكثر من 375 مليون دولار لوكلاء اللاعبين فقط، تلتها الأندية الألمانية في المرتبة الثانية، حيث تكبدت 165 مليون دولار.
كما تم تسجيل رقم قياسي جديد في كرة القدم النسائية، حيث بلغت قيمة المدفوعات للوكلاء 2. 6 مليون دولار، أي ضعف ما تم تسجيله عام 2024، و13 ضعفاً لما تم تسجيله عام 2020، بحسب «الفيفا».
وحتى الرابع من الشهر الجاري، بلغ عدد وكلاء اللاعبين المرخصين حول العالم 10 آلاف و525 وكيلاً، وفقاً لما أفاد به «الفيفا».

الاتحاد الدولي لكرة القدم
الفيفا
وكلاء اللاعبين
الدوري الإنجليزي
البريميرليج
الدوري الألماني
البوندسليجا
آخر الأخبار
مبابي فخور بمعادلة رقم «المثل الأعلى»
الرياضة
مبابي فخور بمعادلة رقم «المثل الأعلى»
اليوم 13:53
"ثقافة الشارقة" تختتم مهرجان القيروان للشعر العربي
التعليم والمعرفة
"ثقافة الشارقة" تختتم مهرجان القيروان للشعر العربي
اليوم 13:49
"الإمارات تعزز الاستثمار في القطاع السياحي بتسهيلات تنافسية
اقتصاد
الإمارات تعزز الاستثمار في القطاع السياحي بتسهيلات تنافسية
اليوم 13:43
البروفيسور بادي هاني، الفائز بجائزة "نوابغ العرب 2025"، عن فئة الاقتصاد
علوم الدار
محمد بن راشد: البروفيسور بادي هاني قدّم إسهامات استثنائية في الاقتصاد
اليوم 13:23
التحكم في نبرة "تشات جي بي تي": خطوة جديدة في تجربة الذكاء الاصطناعي
الذكاء الاصطناعي
اختيار نبرة "تشات جي بي تي".. تحول جديد في تجربة التفاعل
اليوم 13:16
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©