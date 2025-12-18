رسوم وكلاء اللاعبين تصل إلى مستويات قياسية في عام 2025



برلين (د ب أ)



أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) في بيان له، أن وكلاء اللاعبين حققوا أرباحاً قياسية في عام 2025، وبلغ إجمالي رسوم الوكلاء في صفقات انتقالات اللاعبين 37. 1 مليار دولار خلال الفترة من 1 يناير الماضي إلى أول ديسمبر الجاري، متجاوزاً بذلك الرقم القياسي السابق البالغ 4. 889 مليون دولار، عام 2023 .

ووفقاً لـ «الفيفا»، فقد استحوذت كرة القدم الأوروبية على الحصة الأكبر من رسوم الوكلاء، حيث تصدرت الأندية الإنجليزية القائمة بدفعها أكثر من 375 مليون دولار لوكلاء اللاعبين فقط، تلتها الأندية الألمانية في المرتبة الثانية، حيث تكبدت 165 مليون دولار.

كما تم تسجيل رقم قياسي جديد في كرة القدم النسائية، حيث بلغت قيمة المدفوعات للوكلاء 2. 6 مليون دولار، أي ضعف ما تم تسجيله عام 2024، و13 ضعفاً لما تم تسجيله عام 2020، بحسب «الفيفا».

وحتى الرابع من الشهر الجاري، بلغ عدد وكلاء اللاعبين المرخصين حول العالم 10 آلاف و525 وكيلاً، وفقاً لما أفاد به «الفيفا».