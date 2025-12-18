أشرف صبحي: استضافة القاهرة لسباق زايد الخيري تعكس عمق العلاقات الراسخة بين مصر والإمارات

القاهرة (وام)



أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة المصري، أن سباق زايد الخيري بنسخته العاشرة، المقرر إقامته 26 ديسمبر الجاري، في مدينة الشيخ زايد بمحافظة الجيزة، يُعد من أبرز الفعاليات الرياضية ذات البُعد الإنساني، لما يحمله من رسالة سامية في دعم المرضى والمحتاجين، مشيراً إلى أن استضافة مصر للسباق تعكس عمق العلاقات التاريخية الراسخة التي تجمع البلدين الشقيقين مصر والإمارات، ومكانة الدولة المصرية وجهة متميزة لتنظيم الفعاليات الرياضية الكبرى.

وأكد صبحي أن تنفيذ السباق يأتي في إطار العلاقات الأخوية المتميزة التي تربط مصر والإمارات، والتعاون المثمر بين الجانبين في تنفيذ المبادرات الرياضية والإنسانية المشتركة.

جاء ذلك في بيان أصدرته وزارة الشباب والرياضة المصرية، عقب اجتماع موسع عقده الوزير مع عدد من قيادات الوزارة والمنظمين، لبحث ومتابعة آخر الاستعدادات الخاصة بتنظيم السباق الذي تبلغ إجمالي جوائزه 20 مليون جنيه.

وتناول الاجتماع استعراض كافة التجهيزات الخاصة بتنفيذ السباق، إلى جانب مناقشة الجوانب التنظيمية والفنية للحدث، بما يشمل أماكن الانطلاق، ومسارات السباق، وآليات المشاركة لمختلف الفئات العمرية، فضلًا عن ترتيبات الدعاية والتسويق، والإشراف الطبي، والإجراءات التأمينية، بما يضمن خروج السباق بصورة تليق بقيمته ومكانته.

يذكر أن سباق زايد الخيري يقام سنوياً بمشاركة واسعة من مختلف الأعمار، ويخصص عائده لدعم عدد من المشروعات والمبادرات الخيرية، في إطار تعزيز دور الرياضة في خدمة المجتمع ونشر قيم الخير والعطاء.