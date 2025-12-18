الجمعة 19 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

فوز «غنتوت» و«تمام» في بطولة سلطان بن زايد للبولو

فوز «غنتوت» و«تمام» في بطولة سلطان بن زايد للبولو
18 ديسمبر 2025 22:26

 
أبوظبي (وام)

فاز فريقا غنتوت وتمام للبولو في الجولة الأولى من بطولة سلطان بن زايد، المقامة حالياً على ملاعب نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو.
وتقام البطولة التي انطلقت أمس، وتستمر حتى 28 ديسمبر الجاري، برعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان، رئيس نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو.
وتفوق فريق غنتوت على نظيره أبوظبي 6.5 مقابل 6، بينما كان الفوز أيضاً من نصيب فريق تمام على بن دري بنتيجة 4.5 مقابل 4.
وتستأنف مباريات البطولة في 21 ديسمبر الجاري، بمباراتين بين فريقي تمام وأبوظبي، بينما تجمع المواجهة الثانية فريقي غنتوت وبن دري.
 

الإمارات
أبوظبي
البولو
نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو
