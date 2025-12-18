فوز «غنتوت» و«تمام» في بطولة سلطان بن زايد للبولو



أبوظبي (وام)



فاز فريقا غنتوت وتمام للبولو في الجولة الأولى من بطولة سلطان بن زايد، المقامة حالياً على ملاعب نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو.

وتقام البطولة التي انطلقت أمس، وتستمر حتى 28 ديسمبر الجاري، برعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان، رئيس نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو.

وتفوق فريق غنتوت على نظيره أبوظبي 6.5 مقابل 6، بينما كان الفوز أيضاً من نصيب فريق تمام على بن دري بنتيجة 4.5 مقابل 4.

وتستأنف مباريات البطولة في 21 ديسمبر الجاري، بمباراتين بين فريقي تمام وأبوظبي، بينما تجمع المواجهة الثانية فريقي غنتوت وبن دري.

