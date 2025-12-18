المغرب بطل كأس العرب للمرة الثانية



مراد المصري (أبوظبي)



تُوج منتخب المغرب بلقب كأس العرب لكرة القدم، للمرة الثانية في تاريخه، بعد فوزه على الأردن 3-2، بعد الأشواط الإضافية، في المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب لوسيل بالعاصمة القطرية الدوحة، وسبق أن أحرز «أسود الأطلس» اللقب عام 2012.

تقدم المغرب مبكراً بهدف رائع سجله أسامة طنان بتسديدة من مسافة بعيدة في الدقيقة الرابعة، وأدرك الأردن التعادل بهدف علي علوان بكرة رأسية، بعد عرضية متقنة من مهند أبوطه في الدقيقة 48، وحصل الأردن على ضربة جزاء، بعد لمسة يد على أشرف المهديوي مدافع المغرب، وتقدم لتنفيذها علي علون الذي سجل منها الهدف الثاني في الدقيقة 68، ونجح «البديل» عبد الرزاق حمدالله من إدراك التعادل للمغرب، بعد متابعة كرة عائدة من الحارس يزيد أبو ليلى على دفعتين في الدقيقة 88، وفي الشوطين الإضافيين، اقتنص حمدالله الهدف الشخصي الثاني، والثالث للمغرب من متابعة الكرة داخل المنطقة، ليحولها في شباك الأردن في الدقيقة 100.