الجمعة 19 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

حريمات أفضل لاعب وعلوان هداف كأس العرب

حريمات أفضل لاعب وعلوان هداف كأس العرب
19 ديسمبر 2025 00:20

 
الدوحة (د ب أ)

أخبار ذات صلة
«الصليبي» يهدد مشتركة القريشي مع الأردن في المونديال
السكتيوي: المغرب قدم أداءً بطولياً في كأس العرب


أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العرب لكرة القدم جوائز بطولة كأس العرب لكرة القدم، التي اختتمت فعالياتها، في العاصمة القطرية الدوحة.
وتوج المغربي ربيع حريمات بجائزة أفضل لاعب في البطولة، عقب المستوى الرائع، الذي قدمه خلال مشوار منتخب بلاده بالمسابقة، حيث لعب دوراً بارزاً في فوز فريقه باللقب.
وحصل الأردني علي علوان على جائزة (الحذاء الذهبي) بوصفه أفضل هداف في البطولة، بتسجيله 6 أهداف، من بينها هدفا منتخب بلاده في المباراة النهائية للمسابقة، التي خسرها 2- 3 أمام منتخب المغرب، على ملعب (لوسيل).
أما جائزة (القفاز الذهبي) لأفضل حارس مرمى، فكانت من نصيب المغربي المهدي بنعبيد، في حين حصد منتخب سوريا جائزة اللعب النظيف.

كأس العرب
قطر
الدوحة
الأردن
المغرب
سوريا
آخر الأخبار
"جوجل" تشعل سباق الذكاء الاصطناعي بإطلاق "جيميني 3 فلاش"
الذكاء الاصطناعي
"جوجل" تشعل سباق الذكاء الاصطناعي بإطلاق "جيميني 3 فلاش"
اليوم 13:54
الأكاديمية الوطنية لتنمية الطفولة تُطلق «جيل 71»
الأكاديمية الوطنية لتنمية الطفولة تُطلق «جيل 71»
اليوم 13:45
«نادي مليحة» يشارك في مهرجان ضواحي 14
الترفيه
«نادي مليحة» يشارك في مهرجان ضواحي 14
اليوم 13:42
روضة حميد.. بصمة إماراتية في الطباعة الإبداعية
الترفيه
روضة حميد.. بصمة إماراتية في الطباعة الإبداعية
اليوم 13:36
الشارقة تستقبل رأس السنة بعروض استثنائية
الترفيه
الشارقة تستقبل رأس السنة بعروض استثنائية
اليوم 13:21
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©