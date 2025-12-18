حريمات أفضل لاعب وعلوان هداف كأس العرب



الدوحة (د ب أ)



أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العرب لكرة القدم جوائز بطولة كأس العرب لكرة القدم، التي اختتمت فعالياتها، في العاصمة القطرية الدوحة.

وتوج المغربي ربيع حريمات بجائزة أفضل لاعب في البطولة، عقب المستوى الرائع، الذي قدمه خلال مشوار منتخب بلاده بالمسابقة، حيث لعب دوراً بارزاً في فوز فريقه باللقب.

وحصل الأردني علي علوان على جائزة (الحذاء الذهبي) بوصفه أفضل هداف في البطولة، بتسجيله 6 أهداف، من بينها هدفا منتخب بلاده في المباراة النهائية للمسابقة، التي خسرها 2- 3 أمام منتخب المغرب، على ملعب (لوسيل).

أما جائزة (القفاز الذهبي) لأفضل حارس مرمى، فكانت من نصيب المغربي المهدي بنعبيد، في حين حصد منتخب سوريا جائزة اللعب النظيف.