تأكيد على إقامة مباراة ميلان وكومو في أستراليا



روما (أ ف ب)



أكدت رابطة الدوري الإيطالي لكرة القدم، نقل مباراة ميلان وكومو التي أثارت جدلاً، إلى أستراليا، بعد شهرين من إلغاء نظيرتها الإسبانية مشروعاً مشابهاً في الولايات المتحدة.

وقال رئيس رابطة الدوري الإيطالي، إيتسيو سيمونيلي، عبر قناة «إيطاليا أونو» على هامش نصف نهائي الكأس السوبر الإيطالية بين ميلان ونابولي في الرياض «المباراة بين ميلان وكومو ستُقام في بيرث في 8 فبراير».

وأضاف «أجرينا لقاء ودياً جداً مع رئيس الفيفا جاني إنفانتينو: «كانت لدينا شكوك بشأن الالتزامات المفروضة علينا، خصوصاً استخدام حكام أجانب، لكن (رئيس لجنة الحكام في فيفا بييرلويجي) كولينا قدّم لنا ضمانات بشأن جودة التحكيم».

وكان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الذي تنتمي إليه أستراليا، اشترط لإعطاء الضوء الأخضر لنقل المباراة أن تُدار من قبل حكام تابعين له وليس حكاما إيطاليين.

وأوضح سيمونيلي «سنقبل بهذا الشرط، لكن لا يزال أمامنا أمور أخرى لتسويتها تتعلق بالتسويق».

وللمرة الأولى في تاريخه، يستعد «سيري أ» لتنظيم إحدى مبارياته خارج إيطاليا.

وتأتي هذه الخطوة لأن المباراة التي تدخل ضمن المرحلة الـ24 من الدوري، لا يمكن أن تُقام في ملعب سان سيرو، الخاص بميلان، إذ سيُستخدم مطلع فبراير في حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في ميلانو-كورتينا (6-22 فبراير 2026).

وأبدى الدوليان الفرنسيان في صفوف ميلان، أدريان رابيو ومايك مينيان، استياءهما من المشروع الذي سيجبرهما على رحلة ذهاب وإياب تتجاوز 13 ألف كيلومتر في غضون أيام قليلة بعيداً عن العاصمة الاقتصادية لإيطاليا.

ورغم الضغوط، لم تتراجع الرابطة الإيطالية عن مشروعها، خلافا للرابطة الإسبانية التي ألغت في أكتوبر نقل مباراة بين فياريال وبرشلونة إلى ميامي، الولايات المتحدة، بعد موجة اعتراضات واسعة.