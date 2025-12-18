الجمعة 19 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

قمة الرياضات «الفيجتال» تختتم أعمالها في أبوظبي

أحمد بالهول الفلاسي متحدثاً خلال قمة الرياضات الفيجتال (وام)
19 ديسمبر 2025 01:40

أبوظبي (وام)

اختتمت قمة الرياضات الفيجتال، أعمالها أمس الأول في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك»، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بمشاركة قادة عالميين، ورياضيين، ومبتكرين.

تزامنت القمة مع انطلاق ألعاب المستقبل أبوظبي 2025، حيث تناولت جلساتها مجموعة من المحاور المتقدمة، من بينها تعزيز أداء الرياضيين باستخدام الذكاء الاصطناعي، وبيئات التدريب المعززة بالواقع المختلط، وصعود الرياضات الفيجيتال التي تمزج بين المهارة البدنية واللعب الرقمي.
وافتتحت القمة بكلمة رئيسية ألقاها معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير الرياضة، والذي أشار إلى التزام دولة الإمارات بقيادة هذا المجال المتسارع، وأكد على أهمية استضافة ألعاب المستقبل أبوظبي 2025، الأمر الذي يمثل محطة بارزة في تاريخ هذه النوعية من الرياضات.
وقال معاليه: «من خلال استضافة ألعاب المستقبل أبوظبي 2025، تؤكد دولة الإمارات التزامها بتطوير منظومة رياضية حديثة تستجيب للتحولات المتسارعة في عصرنا، وتأتي في صميم أولوياتنا تمكين الشباب، والتكنولوجيا المتقدمة، والابتكار الرياضي».
وأضاف معاليه: «تبرهن هذه القمة على أن الرياضات الفيجيتال تتجاوز حدود المنافسات، لتطلق حواراً عالمياً يجمع الشباب من مختلف أنحاء العالم، وتوفر منصة للتبادل الثقافي والتعاون عبر اللغة العالمية المشتركة للرياضة».
من جانبه، قال ستيفان تيمبانو، الرئيس التنفيذي لشركة «أسباير»: نعمل اليوم على تطوير صيغ تنافسية جديدة تختبر قدرات الرياضيين بطرق مختلفة، وتعزز تواصلهم مع الجماهير بأساليب أكثر تأثيراً، وقد أصبحت المنصات الرقمية المتقدمة، والبيئات التفاعلية الغامرة، والبيانات اللحظية عناصر أساسية في التجربة الرياضية الحديثة.
بدوره، شدد نِس هات، الرئيس التنفيذي لشركة فيجيتال إنترناشيونال، على أن التوجه نحو هذه الرياضات أصبح ضروريا، مؤكداً أنها تعزز القدرات البشرية، خاصة أن المجتمع الرقمي تجاوز 115 دولة، وهو الزخم الذي قاد الجميع إلى هذه اللحظة التاريخية في العاصمة أبوظبي.

