المركز الثالث لكأس العرب «مناصفة» بين الإمارات والسعودية



مراد المصري (أبوظبي)



أعلن اتحاد كرة القدم، أن الاتحاد الدولي «الفيفا»، قرر منح منتخبنا الوطني ونظيره السعودي، المركز الثالث «مناصفة» في كأس العرب، بعد توقف المباراة بين المنتخبين بسبب الأمطار الغزيرة، وكان حكم اللقاء، قرر تأجيل انطلاق الشوط الثاني، بعد نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي، في محاولة لانتظار تحسن الطقس، ورغم تأجيل دام 3 ساعات، إلا أن الحكم اضطر في النهاية لإعلان إلغاء المباراة حفاظاً على سلامة اللاعبين والحضور.

وأوضح «الفيفا» أن لجنة المنتخبات الوطنية للرجال، وعملاً باللوائح المعمول بها والنظام الأساسي للاتحاد الدولي، قررت اعتبار المباراة منتهية بالتعادل السلبي (0-0)، ومنح المنتخبين المركز الثالث مناصفة.

كما تقرر دمج إجمالي قيمة الجوائز المالية المخصصة للمركزين الثالث والرابع، وتوزيعها بالتساوي بين المنتخبين.