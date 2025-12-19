«أصعب سُداسية؟».. سؤال مُحيّر لجماهير برشلونة وبايرن وباريس!

عمرو عبيد (القاهرة)



دخل باريس سان جيرمان تاريخ كرة القدم العالمية، من أوسع أبوابه، بعدما بات الفريق الثالث، الذي ينجح في حصد «السُداسية النادرة»، عقب تتويجه ببطولة كأس الإنتركونتيننتال، على حساب فلامنجو البرازيلي، لتضاف إلى كأس السوبر الأوروبية، التي فاز بها في الصيف الماضي، بجانب الألقاب الأربعة التي تُوّج بها في موسم 2024-2025، بداية من الدوري الفرنسي، مروراً بكأس فرنسا وكأس الأبطال «السوبر»، ثم اللقب «الأهم» في دوري أبطال أوروبا.

ولحق «سان جيرمان» بالعملاقين، برشلونة وبايرن ميونيخ، في تلك القائمة «الخاصة»، ليُطرح تساؤل حول «أصعب سُداسية» تحققت في هذا الصدد، وربما لا يُمكن إيجاد إجابة محددة أو قاطعة في هذا الأمر، إذ أن لكل حقبة وموسم ظروف مُختلفة، خاصة عند عقد تلك المقارنة بين «سُداسية البارسا» في 2009، ومثيلتها لدى «البافاري» و«الأمراء»، في 2020 و2025، لأن الفارق الزمني كبير بين «الإنجاز الأول» ولاحقيه، بينما تبدو الفترة الزمنية قريبة بين حصاد الثنائي، الألماني والفرنسي.

عادة، تُترك تلك المقارنات من دون حكم نهائي عبر التاريخ، مثلما كان حال الصراع الإعلامي والجماهيري الأبدي، حول اسم أفضل لاعب في تاريخ اللعبة، بين بيليه ومارادونا في عصر سابق، وبين ميسي ورونالدو في الحقبة الحديثة، وغيرها من تلك «المعارك» المرتبطة بلاعب أو نادٍ أو منتخب أو أسلوب لعب، لكن بعض التفاصيل الخاصة بـ«سُداسيات الثلاثة الكبار»، قد تحمل إجابة ما لهذا السؤال الصعب!

باريس سان جيرمان حسم لقب «ليج ون» مبكراً في الموسم الماضي، وأنهى البطولة بفارق 19 نقطة عن وصيفه، مارسيليا، وفاز بكأس فرنسا بسهولة أيضاً، بعد التغلّب 3-0 على ستاد ريمس في النهائي، لكنه اقتنص كأس «السوبر» من موناكو، في الوقت القاتل، بهدف وحيد لعثمان ديمبيلي في الدقيقة (90+2)، وكلّل موسمه السابق بلقب «الشامبيونزليج» التاريخي، بعد تجاوز ليفربول وأستون فيلا وأرسنال في الأدوار الإقصائية، قبل الفوز «العريض» 5-0 على إنتر ميلان في المباراة النهائية.

ثم عانى «الأمراء» في الموسم الجاري، لإكمال «السُداسية»، بعد انتصار «ماراثوني» على توتنهام في السوبر القاري، حيث تأخر بهدفين وأدرك التعادل في الدقائق الأخيرة، قبل أن يستهل ركلات الترجيح بإهدار أول، ثم الفوز 4-3 في النهاية، وهو ما تكرر إلى حد ما أمام فلامنجو في كأس الإنتركونتيننتال، بتعادُل غير مُتوقّع بنتيجة 1-1، ثم ركلات ترجيح «درامية»، انتهت بفوزه 2-1، ويمكن القول إن «سان جيرمان» حصد 3 بطولات بدرجات سهولة متفاوتة، بينما واجه صعوبة في الفوز بالـ3 الأخرى، أمام فرق لا يمكن وصفها بـ«المُخيفة».

وقبل 16 عاماً، تُوّج برشلونة بلقب «الليجا» في موسم 2008-2009، بفارق 9 نقاط عن ريال مدريد، الذي خسر أمام «البارسا» مرتين، بينهما «نصف درزن» تاريخي من الأهداف في الدور الثاني، ولم تجد «كتيبة جوارديولا» وقتها أي صعوبة في الفوز بكأس الملك الإسبانية، الذي أنهاه بـ«رُباعية» أمام أتلتيك بلباو، بينما كان «رفاق ميسي» على مواعيد «نارية» في دوري أبطال أوروبا، نجحوا خلالها في تجاوز بايرن ميونيخ، ثم المرور «الصعب» من تشيلسي، والفوز 2-0 في النهائي على حساب مانشستر يونايتد.

ثم افتتح «البارسا» موسم 2009-2010، بتتويج سهل في كأس السوبر الإسبانية، على حساب بلباو أيضاً، ثم عانده شاختار الأوكراني في «سوبر أوروبا»، حتى قبل نهاية الوقت الإضافي بخمس دقائق فقط، عندما خطف بيدرو هدف التتويج في الدقيقة 115، ورغم لعبه أمام أتلانتي المكسيكي وإستوديانتس الأرجنتيني في «مونديال الأندية»، إلا أنه تأخر في المرتين بهدف مُبكر، قبل العودة 3-1 في نصف النهائي، ثم إدراك التعادل المتأخر في النهائي، بواسطة بيدرو أيضاً، قبل تسجيل «الأسطوري» ميسي هدف «السُداسية» في الدقيقة 110.

أما بايرن ميونيخ، فلم يجد أي عائق أمام الفوز بالدوري الألماني، بفارق 13 نقطة عن بوروسيا دورتموند، في موسم 2019-2020، ثم حصد الكأس المحلية بالفوز 4-2 على باير ليفركوزن في النهائي، ووسط «حقبة جائحة كورونا»، تجاوز تشيلسي وبرشلونة وليون بسهولة في دوري الأبطال، وفاز 1-0 على باريس سان جيرمان في النهائي.

لكنه واجه في الموسم التالي صعوبة في الفوز بكأس السوبر الألمانية، حيث تغلّب على «أسود الفيستيفال» 3-2، بهدف متأخر، واحتاج إلى وقت إضافي ليحصد «سوبر القارة العجوز»، بالفوز بشق الأنفس 2-1 على إشبيلية، بعد تأخره أولاً ثم تسجيل هدف التتويج في الدقيقة 104، وبعدها فاز بكأس العالم للأندية، بأقل مجهود، خلال مباراتي الأهلي المصري وتيجريس أونال المكسيكي، وربما تبدو كواليس «سُداسية» برشلونة أقرب إلى نظيرتها لدى باريس، بينما تختلف كلتاهما عن حصاد «البايرن»، ويتكرر السؤال، أي من تلك «السُداسيات» تُعد الأصعب؟

