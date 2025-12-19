السبت 20 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

ماكلروي أفضل شخصية رياضية

ماكلروي أفضل شخصية رياضية
19 ديسمبر 2025 09:47

 
لندن (رويترز)

فاز لاعب الجولف روري ماكلروي بجائزة أفضل شخصية رياضية لهذا العام المقدمة من هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي)، بعد حصوله على لقب الأساتذة ​الذي طال انتظاره.
واحتلت لاعبة الرجبي إيلي كيلدون ‌المركز الثاني، بينما حل لاندو نوريس، الفائز ​ببطولة العالم لسباقات «الفورمولا-1» ‌للسيارات، في المركز الثالث في التصويت العام.
فاز ماكلروي ببطولة الأساتذة في أوجستا ناشونال في أبريل الماضي، ليصبح سادس لاعب، وأول ⁠أوروبي، يفوز بكل البطولات الكبرى.
كما لعب ⁠اللاعب الأيرلندي الشمالي البالغ عمره 36 عاماً دوراً رئيساً في فوز أوروبا بكأس رايدر، ​بالإضافة إلى تحقيق انتصارات في بطولة أيرلندا المفتوحة على أرضه، وبطولة اللاعبين.
وفاز ببطولة أميركا المفتوحة، وبطولة بريطانيا المفتوحة، وبطولة رابطة لاعبي الجولف المحترفين بحلول عام ​2014، لكنه اضطر إلى الانتظار ‍11 عاماً للفوز في أوجستا ناشونال.
وقال ماكلروي: «في 2025 تحققت أحلامي. من أوجستا إلى كأس رايدر وكل شيء بينهما. ‍إنه العام الذي تُصنع فيه ⁠الأحلام».
وقادت كيلدون منتخب ​إنجلترا للفوز بكأس العالم للرجبي للسيدات عام 2025.
وحقق نوريس لقب السائقين ​ببطولة «الفورمولا-1 للمرة الأولى، بعد ‍معارك مثيرة في نهاية الموسم، منهيا بذلك هيمنة ماكس فيرستابن سائق رد بول التي استمرت أربع سنوات، وساعد فريقه مكلارين على الفوز بلقبي السائقين والصانعين في موسم ‌واحد للمرة الأولى منذ عام 1998.

روري ماكلروي
الجولف
الفورمولا
الفورمولا-1
لاندو نوريس
