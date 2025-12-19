السلامي: الفرصة مؤاتية أمام الأردن لحصد الألقاب رغم ضياع كأس العرب



الدوحة (د ب أ)



أعرب المغربي جمال السلامي، المدير الفني لمنتخب الأردن، عن اعتزازه بمستوى لاعبيه، رغم عدم تمكنهم من الفوز بلقب كأس العرب لكرة القدم، التي استضافتها العاصمة القطرية الدوحة.

وتُوج منتخب المغرب الثاني بلقب كأس العرب للمرة الثانية في تاريخه، عقب فوزه المثير 3-2 على منتخب الأردن، في المباراة النهائية للمسابقة.

وأمام حشد جماهيري كبير في ملعب (لوسيل)، الذي استضاف اللقاء، افتتح منتخب المغرب التسجيل مبكراً بهدف مذهل لنجمه أسامة طنان في الدقيقة الرابعة، بتسديدة رائعة من منتصف ملعب (أسود الأطلس).

وانتفض المنتخب الأردني في الشوط الثاني، حيث أحرز علي علوان هدف التعادل في الدقيقة 48، ثم سجل اللاعب نفسه الهدف الثاني في الدقيقة 68 من ضربة جزاء، لكن (البديل) المخضرم عبدالرزاق حمد الله، أدرك التعادل لمنتخب المغرب في الدقيقة 87، ليحتكم المنتخبان للعب الوقت الإضافي، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 2 -2. واستمر تألق حمد الله في المباراة، بتسجيله الهدف الثالث لمنتخب المغرب، وهدفه الشخصي الثاني في الدقيقة 100، لينصب نفسه بطلاً للمواجهة دون منازع.

وقال السلامي، في المؤتمر الصحفي الذي عقده بعد اللقاء: «المباراة النهائية أوفت بوعودها بعد المستوى الفني العالي الذي قدمه كلا المنتخبين، ليمتد اللقاء لشوطين إضافيين، بعد التعادل بهدفين لكل منهما في الوقت الأصلي».

وأوضح المدرب المغربي: «رغم تأخرنا بهدف في مطلع المباراة، كانت لنا ردة فعل رائعة في الشوط الثاني، وبذل اللاعبون أقصى ما لديهم، بل قدموا أكثر من المتوقع، وكانوا قريبين من الخروج فائزين».

وأشاد السلامي بالروح القتالية العالية للاعبي منتخب الأردن، مؤكداً أنهم لعبوا بروح المجموعة، وكانوا منضبطين في الملعب، لكنهم اصطدموا بمنتخب قوي ومنظم لم يستسلم رغم التأخر في النتيجة بالشوط الثاني.

وأشار السلامي: «المنتخب المغربي حسم اللقاء بخبرة لاعبيه بعد المستوى المميز الذي قدموه، كما أنهم استغلوا فرص التسجيل».

أكد مدرب منتخب الأردن: «نعم هناك حسرة بسبب ضياع اللقب، لكن مشروعنا مستمر، وسنواصل العمل في المرحلة المقبلة، وهدفنا التحضير بشكل جيد، حتى نكون في أتم الاستعداد لخوض كأس العالم المقبلة العام القادم». أكد السلامي: «الفرصة ستكون مواتية لهذا الجيل في المنتخب من أجل المنافسة على تحقيق الألقاب مستقبلاً، بعدما أظهر شخصية قوية خلال النسخة الحالية من كأس العرب».

ورداً على سؤال بشأن تحميل حارس المرمى يزيد أبو ليلى مسؤولية الخسارة، شدد السلامي على أن الحارس لاعب مهم جداً، وكان له دور حاسم في وصول المنتخب إلى النهائي، مؤكداً أنه لا يمكن مؤاخذته أو أي لاعب آخر، بعدما قدم الجميع أداء يفوق المتوقع.

وعن مستقبله مع المنتخب الأردني، كشف السلامي أنه تلقى طلباً من الأمير علي بن الحسين، رئيس الاتحاد الأردني لكرة القدم، بالبقاء مع المنتخب بعد التأهل إلى كأس العالم، موضحاً: «لم آت لتحقيق إنجاز والرحيل، بل لبناء فريق ومشروع متكامل، وعندما أشعر أن المشروع اكتمل سأغادر».

وأضاف أن شرفاً كبيراً تحقق له بإبلاغه أن جلالة الملك عبد الله الثاني طلب منحه الجنسية الأردنية.

وتحدث السلامي عن شعوره بمواجهة المغرب في النهائي، قائلاً إن الإحساس كان مختلفاً عند عزف النشيد المغربي وهو في الطرف المقابل، لكنه كان مطالبا بتقديم أفضل أداء ممكن».

وأتم السلامي تصريحاته قائلاً: «سنعمل في المستقبل على تطوير منافسة الدوري المحلي الأردني حتى يسهم في خروج لاعبين شباب تكون لهم القدرة على تمثيل منتخب الأردن بأفضل صورة ممكنة». وكان المنتخب الأردني، الذي شارك بفريقه الأول بالمسابقة، يأمل في الحصول على البطولة للمرة الأولى في تاريخه، خاصة بعد إنجازه الرائع بالصعود لكأس العالم للمرة الأولى العام المقبل في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، لكن سوء الحظ واصل ملازمته لمنتخب (النشامى) في المباريات النهائية، بعدما سبق أن خسر نهائي كأس أمم آسيا العام الماضي أمام قطر، في الدوحة أيضاً.

وتعتبر البطولة بمثابة إعداد رائع للمنتخب الأردني، استعداداً للمشاركة في كأس العالم، حيث أوقعته قرعة مرحلة المجموعات في المجموعة العاشرة برفقة منتخبات الأرجنتين (حامل اللقب) والنمسا والجزائر.