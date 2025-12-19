السكتيوي: المغرب قدم أداءً بطولياً في كأس العرب



الدوحة (د ب أ)



أعرب طارق السكتيوي، المدير الفني لمنتخب المغرب الثاني، عن فخره بقيادة فريقه للتتويج بلقب كأس العرب لكرة القدم، التي استضافتها العاصمة القطرية الدوحة.

وتوّج منتخب المغرب بلقب كأس العرب للمرة الثانية في تاريخه، عقب فوزه المثير 3- 2 على منتخب الأردن، في المباراة النهائية للمسابقة. وأمام حشد جماهيري كبير في ملعب لوسيل.

وقال السكتيوي، إن اللاعبين قدموا أقصى ما عندهم، وتمكنوا من تحقيق التطلعات بحصد اللقب، موضحاً أن اللاعبين تعاهدوا قبل انطلاق البطولة بتقديم كل ما لديهم، وبالفعل كان التفاني حاضراً، عطفاً على الإخلاص والروح الجماعية والاحترافية العالية التي مكنتهم من تحقيق هذا الإنجاز الرائع.

وأكد المدرب المغربي: «في الشوط الثاني، ورغم نجاح المنتخب الأردني في العودة بالنتيجة والتقدم بالهدف الثاني، فإن لاعبي المنتخب المغربي كانت لهم ردة فعل رائعة، ليقدموا أداءً بطولياً مكنهم من تسجيل الهدف الثالث، والمحافظة على نتيجة التقدم حتى صافرة النهاية».

وأشار السكتيوي إلى أن الحضور الجماهيري القياسي في النهائي كان له دور مهم في تحفيز اللاعبين ودفعهم للعودة في النتيجة، ومن ثم التتويج باللقب، مشيداً في الوقت ذاته بمستوى التنظيم في البطولة.

وشدد السكتيوي على أن النسخة الحالية كانت استثنائية في كل شيء، سواء بالحضور الجماهيري أو المستوى الفني، وهو ما عكسته المباراة النهائية التي كانت رائعة، وشهدت ندية كبيرة بين المنتخبين.

وتابع مدرب منتخب المغرب الثاني: «المنتخب الأردني قدم مردوداً عالياً، وبذل أقصى ما لديه بعدما أظهر لاعبوه روحاً قتالية عالية في النهائي».

واختتم السكتيوي حديثه قائلاً: «هذا الإنجاز يؤكد أن كرة القدم المغربية تسير في الطريق الصحيح، بفضل الدعم الذي تجده من قبل المسؤولين، والرغبة والطموح لجميع أفراد المنظومة».

من جانبه، أبدى عبدالرزاق حمد الله، الحاصل على جائزة أفضل لاعب في المباراة النهائية، سعادته بالتتويج باللقب عقب الفوز على منتخب الأردن، مؤكداً أنهم قدموا المستوى الذي استحقوا عليه التتويج في المشهد الختامي للبطولة. وكشف حمد الله أن جميع اللاعبين بذلوا جهداً كبيراً في هذه البطولة منذ الانطلاقة وحتى النهائي، حيث سطر المنتخب المغربي مسيرة رائعة بأداء مميز ليتوجوا جهودهم بنيل اللقب.

وبذلك، استعاد المنتخب المغربي، الذي شارك في المسابقة بالفريق الثاني بقيادة مديره الفني المحلي طارق السكتيوي، اللقب الذي غاب عن خزائنه منذ 13 عاماً، بعدما سبق أن أحرز كأس البطولة مرة وحيدة عام 2012 بالمملكة العربية السعودية.

كما تقاسم المغرب المركز الثاني بقائمة أكثر الدول فوزاً بكأس العرب، مع السعودية، علماً بأنهما يتأخران بفارق لقبين خلف المنتخب العراقي، البطل التاريخي للمسابقة، الذي يمتلك 4 ألقاب.

ويأتي هذا التتويج أيضاً، ليمنح كرة القدم المغربية دفعة معنوية جيدة للغاية، لا سيما قبل خوض المنتخب الأول غمار نهائيات كأس الأمم الأفريقية، التي يستضيفها على ملاعبه، بدءاً من يوم الأحد المقبل.