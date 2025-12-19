السبت 20 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

«نون» و«بهنسالي» يختتمان احتفالية «دوري الحبتور للبولو»

19 ديسمبر 2025 12:00

 
دبي (الاتحاد)

يشهد نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية، عصر السبت، ختام بطولة احتفالية دوري للبولو الحبتور، ويلتقي «نون» و«بهنسالي» على اللقب، فيما يتجمع مباراة كأس الترضية بين «جهانجيري» و«آر جي أف».
وينتظر أن يمثل «نون» راشد العبار، ومحمد خالد، وبطي البريدي، وبديل توماس أريارتي «المصاب»، بينما يمثل «بهنسالي»، ريكي بهنسالي وويل باشيلور وايل بونس وسيبا دوني.
وفي مباراة «الترضية» يمثل «جهانجيري» سعد جهانجيري، وطارق الحبتور، وأجناسيو بيريز، وسانتوس أريارتي، ويمثل «آر جي أف» آيدن كتماوي، وروماين فريز، وعلى جولاند وخوان جيفارا.
شهدت البطولة مشاركة 4 فرق، وبهانيكاب 6 جول، وتُقام ضمن دوري الحبتور الشهري الذي يحظى باهتمام كبير، بسبب مشاركة عدد كبير من اللاعبين متوسطي المستوى «التصنيف».
وفاز «نون» بقيادة الثنائي المتألق راشد العبار ومحمد خالد في نصف النهائي على «آر جي أف» بقيادة آيدن كتماوي 5-3.5، في مباراة غلب عليها طابع الكفاح والندية، إلا أنها لم تكتمل بسبب لإصابة توماس أريارتي، بعد أن تعثر حصانه، قبل النهاية بدقيقة و45 ثانية.
وتأهل «بهنسالي» بقيادة ريكي بهنسالي على حساب «جهانجيري» بقيادة سعد جهانجيري 8-4.

