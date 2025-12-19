خيول «ياس للسباقات» تسجل «ثنائية لافتة» في «مضمار العين»



عصام السيد (العين)

سجلت خيول ياس للسباقات «ثنائية لافتة»، خلال السباق الرابع لمضمار نادي العين للفروسية والرماية، الذي أقيم الخميس، وتتضمن 7 أشواط خُصصت جميعها للخيول العربية الأصيلة، وبمشاركة 102 خيل تنافست على الجوائز الإجمالية البالغة 490 ألف درهم.

وخطف المهر «شاكر» لياس للسباقات، بإشراف ماجد الجهوري، وقيادة حمد البوسعيدي، نجومية الشوط الأول لمسافة 2000 متر، بعد تفوقه بمهارة على 14 خيلاً عربية أصيلة «مبتدئة» عمر 4 سنوات فما فوق، تنافست على جوائز مالية تبلغ 70 ألف درهم.

وحقق «راسخ الوثبة» ثنائية ياس للسباقات، بإشراف ايريك ليجري، وقيادة سيلفستر ديسوسا، عندما حصد جائزة الشوط الثاني لمسافة 1800 متر، وبمشاركة 13 خيلاً عربية أصيلة «مبتدئة» عمر 4 سنوات فما فوق، تنافست على جوائز مالية تبلغ 70 ألف درهم.

وفاز «هاكا دو سوليل» لخليفة سعيد الخيلي، بإشراف هلال وطحنون العلوي، وقيادة تاج أوشي، بجائزة المركز الأول في الشوط الثالث لمسافة 1800 متر المُخصص للخيول العربية الأصيلة «تكافؤ» بمشاركة 15 خيلاً عمر أربع سنوات فما فوق، تنافست على جوائز مالية تبلغ 70 ألف درهم.

وفرض «أي بي طحان» لعبد الرحيم سالم عبيد، بإشراف إبراهيم الحضرمي، وقيادة عبد العزيز البلوشي، أفضليته في الشوط الرابع للخيول العربية الأصيلة المبتدئة، لمسافة 1800 متر، وبمشاركة 15 خيلاً عمر 3 سنوات فقط، تنافست على جوائز مالية تبلغ 70 ألف درهم.

وانتزع «أف اسياف» لمحمد مصبح المزروعي بإشراف قيس عبود، وقيادة الفارس مارسيلينو رودريجوز لقب الشوط الخامس لمسافة 1600 متر المخصص للخيول العربية الأصيلة «تكافؤ» (إنتاج الإمارات)، بمشاركة 15 خيلاً عمر 4 سنوات فما فوق تنافست على جوائز مالية تبلغ 70 ألف درهم.

واكتسحت الفرس «أتش كي زعفرانة» لحمد عبد الرحمن كايد، بقيادة الفارس عبد العزيز البلوشي الذي حقق ثنائية، منافسيها بفارق كبير من الأطوال في الشوط السادس للخيول العربية الأصيلة المبتدئة، لمسافة السرعة 1000 متر، وبمشاركة 15 خيلاً عمر أربع سنوات فما فوق، تنافست على جوائز مالية تبلغ 70 ألف درهم.

وحقق الفارس العُماني حمد البوسعيدي، والمدرب إبراهيم الحضرمي «ثنائية»، عبر الفرس «جمرا أس بي» لعبد الله المشايخي، في ختام الحفل بالشوط السابع لمسافة 1000 متر، وخُصص للخيول العربية الأصيلة «تكافؤ»، بمشاركة 15 خيلاًَ عمر 4 سنوات فما فوق، تنافست على جوائز مالية تبلغ 70 ألف درهم.

وتوج الفائزين، علي فاروق، مدير الفروسية بنادي العين للفروسية والرماية، وبحضور جمهور غفير من محبي سباقات الخيول.